Sevilla, preparada para otra final de la Copa del Rey a lo grande

El Ayuntamiento de la capital hispalense ha diseñado un plan integral para garantizar seguridad, movilidad y limpieza, con cientos de profesionales trabajando antes, durante y después del partido entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid

La ciudad de Sevilla se enfrenta a un fin de semana ajetreado debido a la realización de diversos eventos multitudinarios, siendo el más importante de ellos la final de la Copa del Rey que disputarán el sábado 18 de abril en el estadio de la Cartuja la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Dicho encuentro se solapará con la preferia y las corridas de toros de la Maestranza, suponiendo todo un reto organizativo para la capital hispalense, la cual está totalmente preparada para ello.

El Ayuntamiento de Sevilla ha organizado un operativo especial para garantizar que todo salga a la perfección durante el desarrollo de un evento de máxima importancia como la final de la Copa del Rey. El dispositivo cuenta además con capacidad de adaptación a la evolución del evento, tras la celebración de reuniones de coordinación entre todos los servicios implicados hasta el día previo, desarrollándose antes, durante y después del partido.

Movilidad y Tussam

El dispositivo de tráfico comenzará a funcionar la tarde del viernes, 17 de abril, en una primera fase que afectará al perímetro del estadio para comenzar con la organización del estacionamiento y las vías de evacuación, así como, el control de la venta ambulante.

Los cortes de tráfico en La Cartuja irán cambiando desde las 11:00 horas del sábado 18 de abril, dependiendo del flujo de público, siendo a las 14:00 horas cuando se realice corte de Sevilla TechPark.

Zonas de aparcamiento en La Cartuja y alrededores

El aparcamiento denominado P1 en la cara este del estadio, conocido localmente como el aparcamiento de Las Moreras, estará reservado para vehículos acreditados por la Real Federación Española de Fútbol.

Dentro de los aparcamientos P1 se habilitará una zona junto al estadio para personas con movilidad reducida (PMR), zona a la que se accederá por el lado norte de la Avenida Ingeniero Luis Salvador, desde la SE-20 directamente.

En el aparcamiento P2, frente a la fachada sur del estadio, aparcarán vehículos de emergencias y policiales.

Las aficiones estarán divididas en todo momento por motivos de seguridad, algo que también pasará en lo relativo a los aparcamientos, los cuales se han duplicado por este motivo.

Los autobuses de los aficionados rojiblancos aparcarán en el Camino Norte-Sur del Parque del Alamillo, así como en la explanada junto a la nave multiusos del mismo parque. Su acceso es a través de la Glorieta General Riego, bajando desde el Puente del Alamillo. Los hinchas colchoneros que vayan en sus vehículos podrán estacionar en la zona de aparcamientos denominada P7, zona oeste de la SE-20 junto al Estadio La Cartuja. Su acceso es a través de la SE-20, desde la glorieta de la sede de RTVA, tomando el vial paralelo a cauce del Arroyo Tamarguillo hasta llegar al parking de los aficionados.

En el caso de los autobuses de la Real Sociedad, su parada estará también en la Bancada de la Expo 92 junto a la zona FAN ZONE, al sur de la misma, teniendo el acceso también desde la Avenida Carlos III, a través de la glorieta frente a la calle Gregor J. Mendel. Los vehículos privados de los aficionados realistas podrán aparcar a continuación de las zonas descritas anteriormente, en la misma Bancada de la Expo 92, en dirección sur a la anterior. El acceso también es desde la Avenida Carlos III, pero a través de la glorieta frente a la calle Francisco de Montesinos.

Por otro lado, habrá una parada de taxis en la calle Américo Vespucio, mientras que se localizará un punto de bajada y recogida de viajeros de VTC en Camino de los Descubrimientos, junto a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería.

Además, Tussam reforzará y aumentará el horario de funcionamiento de las líneas C1, C2 y 2 que prestan servicio al Estadio. A la oferta habitual de estas líneas se sumarán 22 vehículos de refuerzo, que se incorporarán al servicio aproximadamente a las 18:00 horas, cuatro horas antes del comienzo del encuentro, y que se mantendrán hasta la finalización del mismo. También la línea Especial Aeropuerto (EA), que conecta con las líneas C1 y C2 en Santa Justa y Prado de San Sebastián y con la línea 2 en Alcalde Manuel del Valle con Kansas City, también será reforzada.

Seguridad

Todos los cuerpos están implicados en el dispositivo de seguridad, el cual está reforzado para garantizar el desarrollo del evento sin ningún contratiempo. En el participarán 230 agentes de la Policía Local, que se encargarán del control de tráfico, la vigilancia de la venta ambulante y la supervisión de zonas de gran afluencia de aficionados como Plaza Nueva o San Francisco.

50 voluntarios de Protección Civil reforzarán también la seguridad, tanto en el exterior como en el interior del estadio. El operativo se completa con la presencia de Bomberos, que dispondrán de una Unidad de Comando Operativo (UCO) y una dotación con vehículo y equipo en el propio campo. Asimismo, habrá presencia policial en puntos estratégicos como la estación de Santa Justa y el aeropuerto desde las 07:00 horas.

Limpieza

A través de Lipasam, el Ayuntamiento de Sevilla llevará a cabo un dispositivo especial que cuenta con un importante despliegue humano y mecánico, tanto en las horas previas, como durante y después del partido. El dispositivo está formado por 320 trabajadores y 103 vehículos que realizarán los trabajos en turnos de mañana, tarde y noche, desde el viernes hasta el domingo, y para el que se ha realizado la contratación de 172 personas.

Por último, hay que recordar que el Ayuntamiento de Sevilla mantiene una coordinación continua con la Junta de Andalucía y el resto de administraciones implicadas, reafirmando su compromiso de impulsar inversiones en infraestructuras y consolidar a Sevilla como una ciudad de primer nivel, algo que se ha demostrado en los últimos años acogiendo multitud de eventos, tanto deportivos como culturales o religiosos.