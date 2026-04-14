Así será la fan zone de la Real Sociedad en Sevilla

Se espera a un mínimo de 30.000 realistas en Sevilla el próximo sábado para disfrutar de la final de la Copa del Rey, por lo que ya se está habilitando una zona para concentrar a la afición txuri urdin.

Avanza la semana y ya se van conociendo detalles de la fiesta del fútbol que se vivirá en próximo sábado en La Cartuja. La Real Sociedad ha organizado un amplio dispositivo para acompañar a su afición en una jornada que se presenta como histórica con motivo de la final de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. El epicentro de la celebración para los seguidores txuri-urdin desplazados a Sevilla será la fan zone habilitada en la Avenida Carlos III, junto al apeadero de La Cartuja, un punto estratégico que pretende concentrar el ambiente festivo de los seguidores donostiarras desde primeras horas del día.

Este espacio abrirá sus puertas a las 11:00 de la mañana y permanecerá activo hasta una hora después de la finalización del encuentro, prolongándose incluso hasta la una de la madrugada en caso de victoria realista. La ubicación, a apenas 1,4 kilómetros del estadio de La Cartuja, permite un acceso cómodo a pie en unos 20 minutos, facilitando así el traslado masivo de aficionados hacia el partido. De hecho, el club está impulsando un pasacalles (en vasco 'kalejira'), programado a partir de las 18:30 horas, encabezado por una charanga y en la que se espera la participación de entre 10.000 y 15.000 seguidores de los cerca de 30.000 realistas que se prevé que estén presentes en la capital andaluza.

La fan zone ha sido concebida como un espacio integral para aficionados de todas las edades. A lo largo del día se ofrecerán conciertos, sesiones de DJ y diversas actividades de animación, además de contar con zonas de restauración, puntos de hidratación y áreas específicas para el ocio infantil, como futbolines, pintacaras e incluso espacios adaptados para familias con bebés, incluyendo zonas de lactancia y cambiadores. También se instalarán pantallas gigantes para seguir el partido en directo, así como photocalls y estaciones de carga para dispositivos móviles, conscientes de la importancia del teléfono tanto para el acceso al estadio como para el seguimiento de la jornada.

En cuanto a la logística, el club ha habilitado un aparcamiento cercano con capacidad para 2.000 vehículos particulares y 77 autobuses, aunque se recomienda el uso del tren por la proximidad del apeadero. Asimismo, se advierte a los aficionados de que todos los pagos dentro del recinto deberán realizarse de forma electrónica, ya sea con tarjeta o mediante dispositivos móviles, por lo que se aconseja acudir con el teléfono cargado y llevar cargadores propios. Cabe recordar también que no está permitido acceder al estadio con baterías externas.

La animación musical será otro de los grandes atractivos del día. El programa incluye la participación de DJs y artistas como Txolas, Zeatikez, Tinez, Álex del Toro, Nøgen, Janus Lester, Brigade Loco o Süne, entre otros, además de la presencia de los presentadores Sua Enparantza y Mikel Bermejo, encargados de dinamizar el ambiente. En el apartado de precios, se ha dado a conocer que la pinta de medio litro de cerveza costará 4,5 euros, mientras que una botella de agua tendrá un precio de 1,5 euros.

Dentro del estadio, además, se organizará un mosaico en la zona realista, con cartulinas distribuidas en los asientos.

Fan zones en Gipuzkoa para seguir la final

Paralelamente, la final también se vivirá intensamente en la capital guipuzcoana, donde se han habilitado un total de once fan zones con pantallas gigantes repartidas por el territorio. Esta iniciativa, impulsada por la Diputación Foral junto a distintos ayuntamientos, permitirá que aproximadamente la mitad de la población guipuzcoana pueda seguir el partido en directo sin necesidad de desplazarse a Sevilla.

Las localidades que contarán con estos espacios son Zumarraga, Tolosa, Zarautz, Lasarte-Oria, Zumaia, Hondarribia, Eibar, Elgoibar, Legazpi, Azkoitia y Urretxu. En todas ellas se organizarán actividades complementarias para generar un ambiente festivo y de apoyo colectivo al equipo, reforzando el sentimiento de comunidad en torno a la Real Sociedad.

Además, se prevé un refuerzo del transporte público para facilitar el desplazamiento de aquellos aficionados que deseen acercarse a estas zonas desde otros puntos del territorio. De este modo, prácticamente la totalidad de la afición guipuzcoana tendrá la oportunidad de vivir una jornada que promete ser inolvidable, ya sea desde Sevilla o desde sus propias localidades.