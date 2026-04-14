Sevilla se prepara para la invasión colchonera: así será la fan zone del Atlético

Sevilla se prepara para una invasión colchonera: habrá más de 50.000 aficionados en las gradas de La Cartuja pero hay que sumar otros miles de seguidores que viajarán sin entrada

Un año más, Sevilla se prepara para acoger una de las grandes citas del fútbol nacional con la final de la Copa del Rey, esta vez entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. La Real Federación Española de Fútbol ha asignado 25.680 entradas a cada club, lo que garantiza la presencia de más de 50.000 aficionados en las gradas del estadio de La Cartuja.

Se espera a más de 70.000 aficionados en Sevilla

A esta cifra hay que sumar miles de seguidores que viajarán sin entrada, por lo que se espera que la capital andaluza reciba a más de 70.000 aficionados de uno y otro equipo durante el fin de semana, en un ambiente marcado por la pasión y la convivencia entre aficiones.

Como es habitual en este tipo de eventos, la ciudad contará con diversos puntos de encuentro, especialmente en zonas emblemáticas como la Alameda de Hércules. En lo que afecta al Atlético de Madrid, los seguidores colchoneros dispondrán de su propio espacio oficial en una fan zone que estará ubicada en el aparcamiento de Las Moreras, junto al Parque del Alamillo. Este enclave se encuentra a algo más de media hora a pie del estadio de La Cartuja, una distancia asumible para facilitar el desplazamiento de los aficionados rojiblancos hasta el recinto, donde ocuparán la zona de Gol Norte.

La Fan Zone estará presentada por Alicia Martínez, periodista y presentadora de DAZN, para llevarte cada momento con emoción, ritmo y espíritu atlético. Los aficionados colchoneros contarán con múltiples zonas de barra para poder disfrutar de comida y bebida durante todo el día. Además, se habilitarán espacios con sombra para que puedas descansar, sentarse y vivir el ambiente rojiblanco con la máxima comodidad. El Atlético ha querido recordar a sus hinchas que allí solo se podrá pagar con tarjeta a través de un sistema cashless.

La elección de la ubicación de la fan zone responde, en parte, a criterios logísticos y de seguridad, así como a la distribución de las aficiones dentro del estadio. La cercanía relativa con La Cartuja permite organizar desplazamientos escalonados y evitar aglomeraciones excesivas en los accesos, especialmente teniendo en cuenta el elevado número de seguidores que se espera que acudan de forma simultánea.

Los seguidores de la Real Sociedad estarán ubicados en una zona habilitada en la Avenida Carlos III, junto al apeadero de La Cartuja, un punto estratégico que pretende concentrar el ambiente de los seguidores donostiarras desde primeras horas del día.

Como ocurrirá con la fan zone de la Real, la del Atlético abrirá sus puertas a partir de las 11:00 horas del día del partido y está concebida como un espacio de reunión y entretenimiento durante toda la jornada. El club ha preparado una amplia programación de actividades con actuaciones musicales en directo y espectáculos para animar el ambiente previo a la final. Entre los artistas confirmados destacan Despistaos, Carlos Jean, DJ Pedraza, Salva Dávila, JaviFreestyle, Mnak, Babiblackbull y Dj Verse, lo que garantiza una oferta variada dirigida a públicos de distintas edades.

Pantalla gigante en el Metropolitano

Aunque la organización no ha confirmado de forma oficial la instalación de pantallas gigantes para seguir el partido desde la fan zone, sí se ha diseñado el espacio como un punto neurálgico para la afición rojiblanca durante las horas previas al encuentro. En cualquier caso, el Atlético de Madrid también ha anunciado la apertura de su estadio, el Metropolitano, para que aquellos aficionados que no se desplacen a Sevilla puedan seguir la final desde Madrid, previa adquisición de entrada.

En definitiva, el Atlético de Madrid ha diseñado un completo dispositivo para acompañar a su afición en una jornada que se prevé multitudinaria. Sevilla será el epicentro de la marea rojiblanca durante el fin de semana, con miles de seguidores volcados en apoyar a su equipo en una final que promete emociones fuertes tanto dentro como fuera del terreno de juego.