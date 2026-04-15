El Athletic se adelanta a la Real Sociedad con el fichaje del 'nuevo Maroan Sannadi'

El club bilbaíno ha llegado a un acuerdo con el delantero juvenil Álex Esnaola, que recuerda por su potente físico al internacional marroquí. Anteriormente había jugado torneos con la camiseta txuri urdin

Justo después de que Javier Clemente haya criticado con dureza las "trampillas" que en su opinión realiza el Athletic Club para mantener su particular filosofía, el club bilbaíno sigue cerrando fichajes para su cantera dentro de ese radio de acción que suponen los territorios de Euskal Herria. La competencia cada vez es más feroz, también por parte de clubes como el Real Madrid o el Villarreal que buscan pescar en el País Vasco, y eso obliga a la entidad bilbaína a permanecer siempre atenta a las jóvenes promesas que despuntan para adelantarse a sus principales rivales de la zona, con el objetivo de reclutarlas a edad temprana y acabar de moldearlas en Lezama.

Así, días atrás se confirmó el acuerdo con el defensor de 15 años Sergio Nuin, a su vez sobrino del sevillista César Azpilicueta, con el consiguiente enfado de Osasuna, en cuyos escalafones inferiores venía formándose desde hace siete temporada. Ahora, el último movimiento tiene como protagonista a Álex Esnaola, un potente delantero de 16 años que estaba bajo el radar de una Real Sociedad que no ha acabado de dar el paso y ha visto cómo sus vecinos se han adelantado.

23 goles con el CD Anaitasuna

Según informa La Cantera de Lezama, el club rojiblanco ha llegado a un entendimiento para incorporar la próxima campaña a sus filas a este espigado ariete nacido en 2009 que recuerda por su físico a Maroan Sannadi. Su gran aval son los 23 goles que suma con el CD Anaitasuna en el Juvenil Liga Vasca, que llevó también al Eibar a interesarse por su situación, aunque fue el conjuto donostiarra el que le dio la oportunidad de probarse con su camiseta durante las pasadas Navidades.

Una "gran experiencia" en el prestigioso MIC con la Real Sociedad

En concreto, como informó su actual club, el atacante natural de Azkoitia participó junto a su compañero Urtzi Segurola en la prestigiosa Mediterranean International Cup (MIC) que se celebra cada año en la Costa Brava. Sin duda, uno de los torneos formativos más importantes a nivel mundial, en el que Álex Esnaola tuvo la ocasión de lucirse con la camiseta txuri urdin y anotar tres goles. "Una gran experiencia y una excelente oportunidad de aprendizaje para nuestros jugadores", como apuntó el CD Anaitasuna.

Más fichajes en categoría juvenil

Con más de 1,90 metros de altura, el siguiente paso de esta joven perla guipuzcoana será el Juvenil de División de Honor rojiblanco, tal y como tiene planeado un Athletic que en estas fichas, con el final de la temporada acercándose, se muestra mu activo para reforzar su cantera. Así, el mismo medio ha anunciado la llegada de Telmo Zuloaga, centrocampista nacido en 2010 que hasta ahora militaba en las categorías inferiores del Eibar, con el que suma cuatro goles en 27 partidos, siendo convocado por la selección de Euskadi sub 16.