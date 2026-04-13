El Athletic provoca otro enfado en Osasuna por el sobrino de Azpilicueta

El club bilbaíno se ha asegurado el fichaje de Sergio Nuin, prometedor defensa de solo 15 años sobre el que había muchas esperanzas depositadas en la entidad navarra, que no ha logrado retenerle

Justo después de que Javier Clemente haya criticado con dureza las "trampillas" que en su opinión realiza el Athletic Club para mantener su particular filosofía de contar únicamente con jugadores formados en Euskal Herria, el club bilbaíno ha sellado otro fichaje para su cantera sobre el que hay cero dudas al respecto. Una vez más, además, el perjudicado ha sido Osasuna, un caladero habitual en la política de captación rojiblanca, para disgusto de un club navarro que en más de una ocasión ha mostrado su enfado.

Obligado a permanecer siempre atento a las jóvenes promesas que despuntan en su radio de acción, con el objetivo de reclutarlas a una edad temprana para acabar de moldearlas en Lezama, el conjunto vasco se ha hecho con los servicios para la próxima temporada, y varias más, de Sergio Nuin Azpilucueta. Un polivalente defensor que resulta ser sobrino del actual jugador del Sevilla FC, que en más de una ocasión estuvo en el radar del Athletic pero nunca llegó a dar el paso que sí dará ahora su familiar directo.

Así juega Sergio Nuin Azpilicueta

Nacido en 2010, el canterano rojllo es un lateral diestro de largo recorrido, que también puede actuar como central, al que todos aventuran una gran proyección. De hecho, ya es capitán de la selección navarra sub 16 y se encuentra en dinámica del Juvenil B, que compite en Liga Nacional, pese a cumplir su segundo año de cadete. Por ello, había muchas esperanzas puestas en Tajonar y su marcha ha provocado malestar, a la par que sorpresa, en el seno de Osasuna, según fuentes cercanas al club citadas por Noticias de Navarra.

Se marchará gratis al no tener contrato profesional

En concreto, la entidad de Pamplona tuvo conocimiento de que Sergio Nuin hará las maletas una vez acabo el curso a final de esta pasada semana. Pese a sus intentos por retenerle en los últimos meses, verá escapar a una de sus joyas después de siete campañas formándolo. Para más inri, sin contraprestación económica alguna, pues aún no había alcanzando la edad necesaria para poder tener un contrato profesional con su cláusula de rescisión correspondiente (cumplirá 16 años el próximo mes de julio).

La oferta económica, determinante

La importante oferta económica del Athletic ha sido clave para acabar de convencer al jugador, al que los técnicos rojiblancos llevan tiempo siguiendo, así como a su entorno. Deportivamente, por su parte, la hoja de ruta trazada pasa por militar en un primer momento en el Juvenil A de División de Honor, sin dejar de mirar al Basconia, el segundo filial rojiblanco que militará un curso más en Segunda RFEF.

Los consejos de César Azpilicueta

Siguiendo los pasos de otros laterales de la cantera navarra como Jesús Areso, Hugo Rincón o Iker Quintero, Sergio Nuin será el próximo en tomar el camino hacia Bilbao, que en los últimos tiempos está siendo bastante transitado. Desde la distancia, por su parte, César Azpilicueta sigue muy atento a la evolución de su sobrino y no duda en darle consejos. "Siempre intento hablar con él. Es una buena persona que aconseja bien mentalmente y futbolísticamente, además juega en mi posición", señaló recientemente el que será nuevo futbolista rojiblanco en un vídeo difundido por la RFEF.