Javier Clemente critica con dureza al Athletic por la filosofía: "Se hacen trampillas"

El que fuera entrenador del equipo vasco no se ha mordido la lengua cuando ha sido preguntado por la filosofía del club rojiblanco, asegurando que todo ha cambiado desde hace años y lo que no quiere es que se mienta si se traen futbolistas de fuera

No hay temporada en la que cuando el Athletic Club no cumple con las expectativas o con los objetivos marcados salga a relucir el debate sobre si la filosofía del club vasco es acertada o no. El Athletic Club se rige por una norma: sólo pueden jugar en el primer equipo jugadores nacidos en País Vasco, Navarra y el País Vasco Francés o futbolistas formados en clubes de esas zonas. Javier Clemente, ex entrenador del Athletic Club, no se ha mordido la lengua cuando ha sido preguntado por este tema y ha criticado al club ya que ha afirmado que se hacen trampillas y que él prefiere que no se mienta.

Javier Clemente ha dicho que no le gusta lo que está pasando con Athletic Club ya que bajo su punto de vista el club está haciendo "trampillas" y eso provoca que el ambiente exclusivo que existía antes se esté perdiendo. "Ha cogido una tendencia más del resto de los equipos que lo que antes que era exclusivo. El Athletic tenía un ambiente exclusivo, todos de casa. Todos de la cantera, nos conocíamos desde los 13 años y eso ya pues prácticamente está desapareciendo ahora. Se fichan muchos de fuera, se hacen trampillas, se coge a un jugador, se le mete dos meses en un equipo de aquí, de un pueblo de al lado, luego dice que es de la cantera nuestra. O sea, cuando recurrimos a trampillas, pues quiere decir que el ambiente, aunque yo soy encantado con que vengan, pero no es el mismo Athletic de antaño, ¿no? Éramos otra cosa, pues también la vida ha cambiado", ha argumentado en el programa Carrusel Deportivo de la Cadena SER.

No se ha quedado ahí Javier Clemente quien ha dicho que él está abierto a que el Athletic Club cuente con futbolistas de fuera, pero que no quiere que se mienta. "Siempre respetar al jugador y si traes gente de fuera, pues que traigan a la gente de fuera. Lo que a mí no me gusta es que se mienta. Que se mienta es un poco lo que te he dicho antes. Tenemos tres jugadores vascos y resulta que los hemos traído con 16 años de por ahí, de Casa Cristo, y lo hemos tenido tres meses en un club vasco. Y ya, como juego poco bien, le ponemos nosotros y decimos que viene de la cantera vasca. Y de la cantera vasca y unas narices".

No se ha cortado nada Javier Clemente que aunque ya se ha retirado del fútbol sigue muy de cerca la actualidad del Athletic Club, que es el equipo de su vida.