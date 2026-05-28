El plan de Nico Williams para el Mundial 2026 va por buen camino

El extremo es uno de los pilares de la Selección Española que entrena Luis de la Fuente de cara al Mundial 2026. El futbolista del Athletic Club se está recuperando de una lesión muscular que sufrió al final de temporada ya que tiene como objetivo llegar a tope al comienzo de la Copa del Mundo

No había dudas de que Nico Williams iba a ser uno de los futbolistas convocados por Luis de la Fuente para jugar el Mundial 2026 con la Selección Española. A pesar de la lesión muscular que sufrió al final de esta temporada, el extremo del Athletic Club es uno de los fijos en el combinado nacional. El futbolista está trabajando con esmero ya que tiene como objetivo llegar en la mejor forma posible para el primer partido de la Copa del Mundo aunque no es seguro que lo juegue.

El plan de Nico Williams antes de incorporarse a la concentración de la Selección Española.

Nico Williams está realizando un gran esfuerzo para llegar en la mejor forma posible al comienzo de Mundial 2026. El extremo del Athletic Club no se ha ido de vacaciones ni mucho menos ya que está entrenándose en Lezama, las instalaciones del equipo vasco, siguiendo un plan específico para recuperarse plenamente de la lesión muscular en el muslo. Dicho problema físico impidió que Nico Williams pudiera jugar los tres últimos partidos de LaLiga con el club rojiblanco.

Ese contratiempo en forma de lesión no le va a impedir estar en el Mundial 2026. De hecho, Nico Williams va a continuar entrenando en Bilbao hasta este viernes y el sábado se incorporará con normalidad a la concentración de la Selección Española, que iniciará así su preparación para la Copa del Mundo que se juega durante los meses de junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, ya dijo el día que anunció la lista de convocados para el Mundial 2026 que las recuperaciones de Nico Williams y de Lamine Yamal iban bien encaminadas y que, por tanto, contaba con que los dos jueguen algo en la primera fase de la Copa del Mundo. "No aceleraremos ningún proceso. Las fechas y el informe que tenemos es que todos estarán disponibles para el primer partido o para el segundo. No se arriesgará, pero si los futbolistas quieren arriesgar es en un Mundial. Se correrá algún riesgo si hay que hacerlo. Hay que ganar todos los partidos. Si no juegan es porque creo que no tienen que jugar".

Nico Williams va a ser uno más en la Selección Española, pero el extremo no va a disputar ninguno de los dos amistosos previos al inicio del Mundial 2026: contra Irak y Perú. El futbolista del Athletic Club no va a forzar lo más mínimo porque quiere evitar recaídas y porque el objetivo es jugar en la primera fase. De hecho, lo lógico es que Nico Williams no juegue el primer partido contra Cabo Verde, el lunes 15, pero que sí esté disponible para el segundo encuentro de la fase de grupo, frente Arabia Saudí, el viernes 26.