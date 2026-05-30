Villalibre se prepara para su regreso a San Mamés

El ex futbolista del Athletic Club, tras ascender con el Racing de Santander, ya fantasea con su regreso al estadio bilbaíno vistiendo la camiseta del conjunto cántabro y argumenta que le hace especial "ilusión" medirse al equipo rojiblanco

El Athletic Club y Asier Villalibre volverán a verse las caras en uno de los reencuentros más esperados en Primera división. El Racing de Santander, gracias a los goles del 'Búfalo' volverá a pisar la categoría de oro del fútbol español . El atacante, que no brilló ni en el Athletic Club ni en el Alavés, regresa a Primera división con la meta de cumplir el objetivo del cuadro cántabro y, ya de paso, reencontrarse con la que fue su afición en San Mamés. Villalibre se prepara para ese momento y segura que será uno de las citas más especiales de la temporada.

Con el regreso del club a Primera División cada vez más cerca, Villalibre prefiere mirar al futuro con tranquilidad y sin fijarse objetivos personales de cifras. Aunque, entre los escenarios que ya aparecen en el horizonte la próxima temporada, el jugador verdiblanco tiene uno marcado de manera especial: el Athletic Club de Bilbao y regresar a San Mamés con la camiseta del Racing. "Siempre me hace ilusión jugar contra el Athletic y volver a San Mamés. Es un sitio especial para mi. Yo soy de allí, he crecido y es algo impresionante", explica en EFE el delantero, que conoce bien el estadio bilbaíno y que asegura que regresar con la camiseta verdiblanca será un momento especial dentro de una temporada que devolverá al Racing a la máxima categoría.

Villalibre encuentra en el Racing de Santander la confianza que no tuvo en el Athletic Club ni en el Alavés

El de Gernika, tras su paso por el Athletic Club y por el Alavés, ha encontrado su sitio en el Racing de Santander, dónde se ha convertido en el sexto máximo goleador de la temporada en Segunda división. El ascenso del equipo cántabro no se entendería, en gran parte, sin Villalibre. El ex atacante rojiblanco no contó con la suficiente confianza de Ernesto Valverde. Eso, sumado a sus pobres números, propiciaron que el delantero saliese del club bilbaíno rumbo a Vitoria. En el conjunto babazorro, la historia se repitió y no fue hasta su traspaso al Racing de Santander cuando sus cualidades futbolísticas fueron explotadas.

Ahora, el delantero regresa a Primera división con la misión de demostrar su valía siendo una figura clave en el objetivo del cuadro cántabro en LaLiga. "Este equipo ha tenido mucha resiliencia", resume el delantero al analizar el camino recorrido por el Racing hasta alcanzar la máxima categoría.