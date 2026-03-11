Villalibre vuelve: el Racing recupera a su ‘Búfalo’ para el tramo decisivo

El Racing recupera a Asier Villalibre, que vuelve a entrenar con el grupo tras más de dos meses lesionado y apunta al duelo ante la Cultural Leonesa

El Racing recibió este miércoles una de las noticias más esperadas de las últimas semanas. Asier Villalibre completó la sesión de entrenamiento junto al resto de sus compañeros y dio un paso muy importante en su proceso de recuperación. El delantero de Gernika llevaba más de dos meses apartado de los terrenos de juego, pero todo apunta a que podrá entrar en la convocatoria para el encuentro del sábado (16:15 horas) frente a la Cultural y Deportiva Leonesa en el estadio Reino de León.

El atacante arrastraba una rotura de fibras en los isquiotibiales del muslo derecho, lesión que sufrió el pasado 3 de enero durante el partido disputado en el José Zorrilla ante el Real Valladolid. Desde entonces, el futbolista ha seguido un proceso de recuperación progresivo que, por fin, parece haber llegado a su recta final.

Tras varias semanas trabajando al margen y realizando ejercicios específicos de readaptación, Villalibre ya se ha reincorporado a la dinámica colectiva. Durante la sesión matinal en las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia, el delantero participó con normalidad en gran parte del entrenamiento y mostró buenas sensaciones físicas. Al finalizar la práctica, incluso realizó varias series de esprints de 50 metros junto al readaptador Hugo Camarero, señal de que su evolución está siendo muy positiva.

Un refuerzo ofensivo clave para el tramo final

La vuelta del ariete supone un refuerzo ofensivo de gran valor para el conjunto dirigido por José Alberto López, especialmente en un momento crucial del campeonato. Durante su ausencia, el técnico ha tenido que lidiar con numerosas bajas en la parcela ofensiva, lo que ha obligado a reorganizar el ataque en varios encuentros.

Antes de lesionarse, Villalibre estaba firmando una de sus mejores temporadas en Segunda División. El delantero suma 10 goles en 20 partidos, 13 de ellos como titular, cifras que lo mantienen dentro del Top 10 de máximos goleadores de la categoría. Su capacidad para fijar centrales, generar espacios y aportar presencia en el área rival lo convierte en una pieza importante dentro del esquema racinguista.

A pesar de su ausencia, el equipo cántabro ha sabido mantenerse competitivo y continúa siendo el conjunto más goleador del campeonato, con 60 tantos anotados. Sin embargo, recuperar a un delantero de sus características puede resultar determinante de cara al exigente tramo final de la temporada.

Todo apunta a que el delantero comenzará el partido desde el banquillo, con la idea de que pueda disputar algunos minutos en la segunda mitad y seguir sumando ritmo competitivo tras su larga inactividad.

Una sesión con bajas y presencia del filial

El entrenamiento no contó con la participación de Pablo Ramón, Mantilla, Juanca Arana y Manex Lozano, todos ellos en diferentes fases de recuperación. El caso más complicado es el de Lozano, que ya se ha despedido de la temporada, mientras que Pablo Ramón continúa avanzando en su rehabilitación, aunque su regreso todavía parece prematuro para este fin de semana.

Para completar la sesión, varios futbolistas del Rayo Cantabria trabajaron junto al primer equipo. Samu Calera, Andrés Vallecillo, Sergio Martínez, Diego Fuentes “Chino”, Diego Díaz y Santi Franco participaron en el entrenamiento y ayudaron a reforzar el grupo.

Apoyo masivo de la afición en León

El Racing tampoco estará solo en su visita a tierras leonesas. Ambos clubes acordaron el intercambio de 1.200 entradas, que se agotaron rápidamente, por lo que se espera que cerca de 1.500 aficionados racinguistas estén presentes en las gradas del Reino de León. Un desplazamiento masivo para un partido importante… en el que el regreso de Villalibre podría convertirse en una de las grandes noticias del fin de semana.