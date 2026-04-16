Aston Martin, sobre la renovación de Alonso: "A un piloto como Fernando hay que esperarlo"

Pedro Martínez de la Rosa, embajador de la escudería británica, asegura que es un mal momento para sentarse a negociar

Pedro de la Rosa levantó polémica a la conclusión del último gran premio cuando se puso 'de parte' de los equipos en el debate abierto tras el accidente de Bearman, por el que los pilotos pedían que se les hiciera más caso y medidas urgentes para ajustar la norma y que no pasara lo que ocurrió en ese caso y que ellos habían avisado.

El expiloto catalán aclaró que entendía lo que sufrían los pilotos y que, si él fuera uno, estaría como ellos, 'aburrido' de poder ir a fondo y tener que estar reservándose en determinados momentos y pendiente de otros aspectos. Sin embargo, también aclaró que su papel ahora era el de embajador de Aston Martin y, como tal, tenía la visión de las altas esferas.

El también comentarista televisivo ha estado presente en el 'F1 Arcade Madrid', donde ha analizado el presente general de la F1 y, lo que más interesa a los aficionados españoles, la situación y el futuro de Fernando Alonso y Aston Martin.

"Unos se han adaptado muy bien, pero otros hemos necesitado mas tiempo, pero tenemos un gran equipo y las bases bien asentadas para poder hacerlo", avisa el catalán en una charla con EFE, en la que dejó claro que la prioridad es parar las vibraciones y hacer el mono plaza más fiable y que, luego, ya llegarán los avances en la potencia. "Lo que buscamos es seguir creciendo, aprendiendo, mejorando la fiabilidad e ir mejorando carrera a carrera y recortar distancias con los equipos más rápidos", aseguraba Pedro de la Rosa.

Malestar en Aston Martin por su situación

El ex de McLaren reconoce que hay malestar en la escudería británica, pese a que se calmaron los ánimos en el Gran Premio de Japón. "No estamos contentos, estamos trabajando a tope para poder seguir ganando y que el aficionado siga confiando en nosotros. Te sientes piloto por un día y poder competir es algo muy emocionante", indicó.

Pedro de la Rosa, por otro lado, también trató el tema del accidente de Berman en particular y de la seguridad de la F1 en general. En este sentido, dejó claro que "la seguridad no es opinable, se tiene que mejorar y veremos una Fórmula uno más segura". Pero también, en otra charla con marca, respaldó a las medidas tomadas por a FIA y la FOM para ir mejorando la seguridad de los pilotos en los últimos años. "Han salvado vidas con medidas de los últimos años. Y yo estoy haciendo esta entrevista gracias a la FIA", avisa antes que nada.

De la Rosa agradece a la FIA

"Realmente tenemos que agradecer a la FIA porque estamos ante la Fórmula 1 más segura de la historia. (…) Los cambios que han ido introduciendo año a año, por lo tanto, no me preocupa. No sé cuáles van a ser, pero que van a hacer una Fórmula 1 más segura en la próxima carrera o en la siguiente, seguro", sentencia De la Rosa.

Preguntado por la posibilidad de que Fernando Alonso amplíe una temporada más su presencia en la F1 y su vinculación con Aston Martin tras lo señalado esta misma semana desde The Race, Pedro Martínez de la Rosa es contundente: "Es un tema que no hemos hablado, sinceramente. Ni dentro del equipo, ni con Fernando -Alonso-, ni como amigo, ni como profesional. Estamos focalizados en el coche, en el motor y en mejorar... Lo que quiera hacer él, sea lo que sea, porque a un piloto como Fernando hay que esperarlo y hay que darle tiempo suficiente para que tome una decisión. Ahora quizás es un mal momento para sentarse a pensar sobre una situación futura", reconoce el catalán.