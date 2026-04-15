Verstappen recibe la contestación de la Fórmula 1 tras amenazar con retirarse

El tetracampeón del mundo podría estar viviendo su última temporada en la F1 por culpa del nuevo reglamento. Y Stefano Domenicali ha confesado que ha tenido una reunión con él y le ha dado un tirón de orejas

Verstappen ya ha confesado que no está disfrutando nada con la nueva F1.IMAGO

Temporada de transición y mes de abril de reflexión. Porque después de las tres primeras carreras celebradas, salvo Mercedes, nadie parece estar contento en la nueva Fórmula 1. Y por encima de todos los cabreos está el de Max Verstappen.

Y, como era de esperar, a un tetracampeón del mundo hay que escucharlo detenidamente, sobre todo, cuando amenaza con irse para no volver.

El piloto de Red Bull ha mostrado su descontento y su disconformidad con el nuevo reglamento desde incluso antes de empezar a rodar, tal vez porque ya intuía lo que le podía pasar. Actualmente marcha noveno en la tabla de pilotos con 12 puntos y Kimi Antonelli, actual líder de la misma, le aventaja ya en 60. Y pese a la gran remontada que protagonizó el curso pasado y que casi acaba con su quinto título, Max no se ve con capacidad de volver a hacerlo este año.

Por eso, el neerlandés ha dicho ya a su entorno que si sigue sin disfrutar como hasta ahora dejará la Fórmula 1 para dedicarse a otros objetivos pendientes que tiene en el mundo del motor.

Así, en una entrevista que Stefano Domenicali ha concedido a los compañeros de Motorsport.com ha reconocido que está en contacto con los pilotos para saber sus impresiones acerca de las nuevas normas y cambios en el campeonato: "Mis conversaciones con ellos son sin duda muy abiertas y saben que me importan sus opiniones. Quiero que se impliquen".

Domenicali le contesta a Verstappen y a los que piensan como él

Y cuestionado por esa supuesta confesión de Verstappen a su entorno, Domenicali ha sido tajante: "Pero, por supuesto, a veces hay que jugar un poco. Si hablas con los pilotos de la parte alta de la tabla, siempre están muy contentos porque están ganando. Los demás pueden sentirse frustrados, también porque les gusta una forma diferente de correr, lo cual respeto mucho".

"Lo que les dije es: 'Escuchad, chicos, no olvidéis que lo que estamos haciendo es porque juntos hicimos lo correcto. Así que sed respetuosos con un deporte que nos ha dado a todos una oportunidad increíble para crecer, ganar mucho dinero y desarrollar una personalidad en el mundo que, en otros deportes que quizá os gusten más, no pueden daros. Creo que eso es lo que les dije, y creo que lo han entendido", ha subrayado el dirigente italiano.

Verstappen no es un piloto más en la Fórmula 1

Con el cambio de reglamento se ha producido una auténtica avalancha de pilotos de F1 que se han animado a probar los GT3. Y ante semejante posible desbandada, Stefano Domenicali ha tenido que salir a la palestra.

El jefe de la Fórmula ha reconocido en dicho medio mencionado anteriormente que ha mantenido conversaciones privadas con el propio Verstappen, si bien le ha dado un tirón de orejas al neerlandés por los comentarios que sigue haciendo públicamente.

"Creo que con Max hemos hablado muchas, muchas veces desde el principio. Así que entendemos que yo comprendo sus comentarios y él comprende el panorama general. Incluso hoy ha estado en una reunión en la que se ha mostrado muy dispuesto a aportar ideas. Así que, ya sabes, no quiero caer en la trampa de intentar crear un antagonismo porque eso no va conmigo. No es así como queremos verlo. Así que vamos a seguir juntos. Es el mejor piloto, es campeón del mundo varias veces y, por supuesto, hay que escuchar su opinión. Pero, claro, él sabe que su opinión también tiene peso. Y tiene que respetar ese peso porque a veces algunas personas pueden malinterpretarlo. Y esto es algo que no debemos permitir que suceda", subraya Stefano.

De esta forma, Verstappen ya ha conseguido su primer objetivo, que le escuchen. De hecho, aprovechando el parón de este mes de abril, se están manteniendo reuniones privadas entre todas las partes implicadas para tratar de resolver algunas cuestiones de cara ya al Gran Premio de Miami, que tiene fecha para el 3 de mayo.