Helmut Marko y el padre de Verstappen se pronuncian sobre la salida de Lambiase y el futuro de Max

Tras la bomba que saltó el pasado jueves con su fichaje por McLaren, ahora se han pronunciado sobre el mismo tanto el exasesor de los austríacos, Helmut Marko, como el padre de Verstappen

En caída libre desde Max Verstappen levantó su cuarto título consecutivo. Así va Red Bull. Primero le echaron la culpa a Checo Pérez y fue el primero que tuvo que salir porque sus resultados no acompañaban a los del neerlandés y no ayudaba en la conquista del Mundial de Constructores.

Los sustitutos del mexicano no cumplieron con las expectativas. Ni Liam Lawson ni Yuki Tsunoda pudieron seguir la estela de Max y esta temporada han decidido apostar por otro joven piloto, Isak Hadjar, procedente de Racing Bulls. Sin embargo y tras tres carreras disputadas, un octavo puesto es lo máximo que ha conseguido el piloto galo.

Y es que, por mucho que intenten mover fichas, el problema no está en sus actores de pista, sino detrás de bastidores. Y es que ya son muchas las figuras importantes que han abandonado el barco austríaco desde que Max Verstappen se coronara en 2024.

Desde Rob Marshall (jefe ingeniero) en 2023 hasta el último anunciado el pasado jueves, Gianpiero Lambiase, quien pondrá fin a su aventura en Red Bull cuando finalice su contrato en 2028. Y, entre medio, Lee Stevenson (jefe de mecánicos), Adrian Newey (director técnico jefe), Jonathan Wheatley (director deportivo), Will Courtneay (responsable de estrategia), Christian Horner (CEO y jefe de equipo) y Helmut Marko (asesor de automovilismo).

Y precisamente este último ha recalcado lo que significa esta última salida del equipo. Una vez anunciado su fichaje por McLaren, donde ocupará el cargo de Director de Competición, Helmut Marko no ha podido evitar pronunciarse al respecto como exasesor de los de la bebida energética. "Es una gran pérdida. Max y él eran como un matrimonio de toda la vida. También tenían sus discusiones y desacuerdos", ha manifestado en ORF tras el anuncio de que será embajador del Red Bull Ring.

Pese a ello, Marko confía en que el equipo consiga remontar el vuelo: "Nuestro equipo tiene una estructura amplia. Lambiase fue un factor esencial en el desarrollo y la puesta a punto del coche y, además, siempre siguió su propio camino, no siempre en consonancia con el resto del equipo técnico".

El padre de Verstappen se pronuncia también sobre la salida de Lambiase

Mientras tanto, el padre de Max Verstappen, Jos Verstappen, también ha salido a la palestra para hablar del asunto, sobre todo, después de que dicho movimiento haya alimentado aún más la posible marcha del tetracampeón del mundo.

Y es que la hemeroteca no olvida. Tras proclamarse campeón del mundo por primera vez en 2021, el piloto holandés vinculó su futuro al del ingeniero en una entrevista de fin de año con Ziggo Sport. "Solo trabajo con GP. En cuanto él se retire, yo también lo haré".

Pero, según Jos Verstappen, ahora no piensa lo mismo según una entrevista concedida en RaceXpress: "Creo que las cosas han cambiado. Sobre todo después de cuatro campeonatos, ya han logrado mucho juntos. La última palabra la tiene Max, pero yo simplemente creo que seguirá". dice Verstappen padre a RaceXpress.

En este mismo sentido, ha confesado que la noticia no le ha pillado por sorpresa: "Lo sabíamos desde hace tiempo y también sabíamos cuándo iba a suceder. Nos quedan año y medio o dos años para trabajar con Gianpiero. Para él es una gran oportunidad. Lo entendemos y también le hemos dicho que debe aprovecharla al máximo. Por lo demás, le corresponde a Red Bull sustituirlo".