Mercedes se pronuncia sobre la posible retirada de Verstappen y su fichaje

El parón de la competición ha alimentado los rumores sobre la posibilidad de que el tetracampeón del mundo acabe saliendo de Red Bull y del Gran Circo antes de lo previsto

Si ya terminó descontento el curso pasado viendo que Red Bull se quedaba a años luz de McLaren pese a que logró competir por el título hasta la última parada del calendario, el cambio de reglamento ha terminado minando la moral de un Max Verstappen que podría estar viviendo su última temporada en la Fórmula 1.

Porque tiene muchos planes relacionados con el mundo del motor en mente y porque es consciente de que en Red Bull ha tocado techo y en Mercedes no tiene sitio a corto plazo viendo el nivel de la escudería germana con sus dos jóvenes pilotos: George Russell y Kimi Antonelli.

Y todos los expertos se van pronunciando, poco a poco, sobre el tema. Uno de los que lo hizo durante el pasado Gran Premio de Japón, a través de Sky Sports Alemania, fue el propio jefe de Mercedes, Toto Wolff: "Max es, por supuesto, alguien que también tiene sus emociones. Y creo que para él lo principal es disfrutar de las carreras. Puedo imaginar perfectamente que quizá eso no esté ocurriendo en este momento".

Y mientras algunos le insinúan si podría beneficiarse de esta situación con su fichaje, Wolff optó por no alimentar dichos rumores: "Sin duda sería bueno que no perdiéramos a Max en la Fórmula 1 en general. Como ya he dicho, con nosotros todo está claro con nuestros dos pilotos. No vamos a cambiar eso".

El padre de Verstappen sí alimenta su posible retirada

Y uno de los que aumentado las opciones de la retirada de Verstappen ha sido su propia padre, Jos Verstappen: "Se oye a gente decir que todo es cuestión de acostumbrarse, pero estoy seguro de que Max Verstappen no va a disfrutarlo así. Pilotar estos coches no le supone un reto. Sinceramente, me preocupa que Max pierda la motivación. Pilota un F1 solía ser lo mejor del mundo para él".

Gestionar la energía, no poder exprimir el coche al máximo en clasificación y unos adelantamientos más artificiales han mermado mucho el espectáculo de la Fórmula 1 este temporada. Y a Max lo que le gusta es precisamente eso, la adrenalina del espectáculo.

La actual clasificación de Verstappen en el Mundial de Fórmula 1

Aunque el año pasado ya protagonizó una remontada de libro cuando todos le daban por muerto y casi acaba arrebatándole el título a Lando Norris, lo de este año y pese a que el Mundial sólo ha hecho más que empezar (se han disputado tres carreras) tiene peor pinta. Sobre todo, por las nuevas condiciones del juego.

Actualmente, Max Verstappen ocupa la novena plaza de la tabla de pilotos, con sólo 12 puntos. Kimi Antonelli, por su parte, la lidera con 72, seguido de su compañero Russell con 63.