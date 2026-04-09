McLaren anuncia su fichaje bomba para 2028 tras confirmarse que abandona Red Bull

Al igual que Aston Martin hizo con Adrian Newey, McLaren ha optado por reforzar su equipo de ingenieros firmando al reputado Gianpiero Lambiase, quien abandonará el barco austríaco dentro de dos temporadas

Red Bull sigue resquebrajándose desde la salida de Adrian Newey. Y lo peor puede estar por venir si, finalmente, se cumplen los rumores que apuntan al final de Max Verstappen en la Fórmula 1.

Con un breve comunicado, la entidad austríaca ha confirmado que su afamado ingeniero de carreras, Gianpiero Lambiase, abandona el barco en 2028, fecha en la que finaliza su actual contrato.

"GP es muy apreciado en el equipo, al que se incorporó en 2015. Hasta su salida prevista, GP seguirá desempeñando sus funciones como director de carrera y como ingeniero de carreras de Max Verstappen. Tanto el equipo como él mismo están plenamente motivados para sumar juntos aún más éxitos a su brillante palmarés", reza el escrito.

Y ha sido la noticia y confirmarse la bomba, porque McLaren estaba esperando el momento para confirmar lo que que era ya un secreto a voces, que Gianpiero Lambiase pasará a formar parte del equipo de Woking "a más tardar en 2028".

Según el comunicado emitido por el equipo británico, Lambiase ejercerá el rol de Director de Carreras de McLaren a partir de 2028, apoyando directamente a Andrea Stella, quien seguirá ejerciendo, salvo sorpresa, como Jefe de Equipo.

Con su llegada, en Woking desean mostrar que existe el compromiso a largo plazo para seguir con la hegemonía en el Gran Circo. No obstante, no conviene olvidar que, en su día, también sonó que el propio Stella podría salir rumbo a Ferrari, pero ahora parece que los planes están bastante claros en McLaren.

Max Verstappen, entre la retirada y seguir a Lambiase

Una vez anunciado su fichaje, los fans de Red Bull y de McLaren han vuelto a dirigir sus pensamientos hacia el tetracampeón del mundo. Y es que con el fichaje de Lambiase por el equipo británico, el neerlandés también podría seguir los mismos pasos, ya que su contrato también finaliza en 2028. No obstante, Max está más cerca ahora de dejar la Fórmula por falta de ilusión que de comprometerse con ningún otro equipo.

Mientras tanto, Mercedes ha descartado fichar a Verstappen, al menos, por ahora. A juzgar por las palabras de Toto Wolff en Japón, el equipo germano tiene muy claro que tiene dos pilotos para largo plazo con Russell y Antonelli: "Sin duda sería bueno que no perdiéramos a Max en la Fórmula 1 en general. Como ya he dicho, con nosotros todo está claro con nuestros dos pilotos. No vamos a cambiar eso".

No obstante, es consciente de que el neerlandés lo está pasando mal: "Max es, por supuesto, alguien que también tiene sus emociones. Y creo que para él lo principal es disfrutar de las carreras. Puedo imaginar perfectamente que quizá eso no esté ocurriendo en este momento".