Kimi Antonelli no ganará el Mundial si Toto Wolff no cambia de plan

Mercedes volvió a llevarse el triunfo en el Gran Premio de Canadá pero la imagen del equipo germano salió dañada. Y el resto de pilotos ya ha empezado a oler la sangre

La hazaña que está firmando Andrea Kimi Antonelli en el Mundial de Fórmula 1 no es normal con sus 19 años (cumplirá 20 en agosto). El italiano ya ha entrado en la historia de esta competición al convertirse en el primer piloto que, después de su primer triunfo en el Gran Circo, consigue ganar otras tres carreras más de forma consecutiva.

Sin embargo, la victoria en Canadá manchó la imagen del equipo de Mercedes y preocupó tanto a los seguidores del propio Antonelli como a los de su compañero George Russell. Una batalla titánica con dos pilotos hambrientos solo puede acabar de la peor manera posible.

Y si no que se lo digan a McLaren el curso pasado, donde Max Verstappen estuvo a punto de conseguir su quinto título Mundial tras ir aprovechándose de cada roce que existía entre Lando Norris y Oscar Piastri. Al final acabó segundo el de Red Bull, pero tuvo opciones hasta la última carrera después de estar a años luz de ambos en la primera mitad del campeonato.

Ferrari ya amenaza a Mercedes, con un tal Hamilton sediento de podios

Por eso, o Toto Wolff empieza ya a diseñar una estrategia clara entre sus pupilos o la gran ventaja que parecen tener los Mercedes a día de hoy podría desaparecer en breve. Ahora mismo, Antonelli es líder con 131 puntos, Russell le sigue con 88, mientras Ferrari espera con Leclerc (75) y Hamilton (72) rezagado esperando los fallos de ambos. Algo más lejos están los McLaren, con Lando Norris, que tiene 58 y Piastri que suma 48, mientras que Verstappen es séptimo con 43.

Queda un mundo, ya que sólo se han disputado las cinco primeras paradas del calendario, pero precisamente por eso pienso que deberían marcar una reglas claras, no negras, a la hora de competir. Al menos, en las carreras largas, que es donde hay mayor botín en juego.

Por el momento, la estrategia del director ejecutivo del equipo germano, Toto Wolff, es esta: dejarles competir mientras no se salten dichas reglas negras. Pero, ¿saben sus pilotos cuáles son dichas reglas? Porque hasta el propio Antonelli denunció por radio a su compañero en Montreal y pidió que le sancionasen por uno de los piques que tuvieron que acabó con él firmando una salvada milagrosa.

Y es que ya no sólo está en juego el título, también la salud de ambos. La opción más sencilla es que compitan en la calificación, que hay menos peligro, y quien consiga mejor puesto que el otro, salvo avería, que sea protegido por el otro.

No es lo que quieren los pilotos, estoy seguro, pero al fin y al cabo la Fórmula 1 también es un trabajo de equipo. Y la oportunidad de hacer un doblete no ocurre todos los años. Y por este motivo también tendrían que mirar por los mecánicos, para quienes es un reconocimiento mayúsculo el título de Constructores. Por no hablar de la faena que tiene que ser tener que reparar ambos monoplaza a toda prisa porque se han rozado durante la carrera corta o que tiren por la borda el trabajo de dos semanas por un pique entre ellos.

Antonelli se lo pasó en grande, Russell tuvo que pedir hasta perdón

Kimi Antonelli (Mercedes), que fue quien ganó y que va líder, parece que, por ahora, se lo está pasando bien: "La batalla con George fue divertida, los dos fuimos al límite. El viento soplaba con mucha fuerza. Y es una lástima que la carrera se haya resuelto así y que él tuviese que abandonar, porque fue un duelo genial. Pero lo tomo como viene". Habría que escucharle si hubiese acabado estrellado en alguna curva contra las protecciones por culpa de dicho duelo.

Russell, por su parte, quemó su coche, quién sabe si por llevarlo al límite, y se bajó tan enrabietado que su gesto de lanzar las protecciones a la pista le ha costado 5.000 euros de multa. Después pidió perdón: "Pido disculpas a los comisarios y a la FIA por haberles complicado el trabajo más de lo necesario. En ese momento me dejé llevar por la emoción".

Esta hermosa batalla para el espectador no ha hecho más que empezar y ya se ha cobrado la primera víctima, Russell, que se quedó sin sumar el pasado domingo. Ahora, por si fuera poco, viene el siempre complejo Gran Premio de Mónaco. O Toto Wolff pone medidas drásticas en su equipo, o el Mundial no acabará en las vitrinas de Mercedes.