Stefano Domenicali, jefe de la Fórmula 1, anuncia nuevos cambios para Miami

El director ejecutivo y presidente de la Fórmula 1 ha confesado que el cambio de reglamento necesita ciertos reajustes viendo cómo ha empezado el curso y todas las críticas que está recibiendo

Los más expertos ya vaticinaban que 2026 iba a ser un año muy convulso en la Fórmula 1 y no precisamente por los cambios de pilotos, que no se han movido prácticamente, sino por el cambio de reglamento.

Lo que quizás nadie de los altos cargos del Gran Circo esperaba es recibir tantas críticas de golpes e incluso alguna amenaza de retirada si la cosa no cambia. De hecho y aprovechando el parón de la competición, toda las partes implicadas están organizando una serie de reuniones para proponer y aprobar ciertos cambios a corto plazo que se puedan implantar ya a partir del Gran Premio de Miami, que se celebrará a principios del mes de mayo.

Stefano Domenicali acepta las críticas

Y con motivo de estas variaciones, el director ejecutivo y presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha salido a la palestra para dejar claro que es del todo consciente del momento de transición en el que se encuentra la competición, cómo estos cambios están afectando a los equipos y al espectáculo, así como se ha mostrado abierto con la posibilidad de realizar ciertos reajustes para el próximo certamen que se celebre.

Lo ha hecho en una entrevista concedida a Motorsport.com, donde también se ha mostrado orgulloso porque considera que la F1 va por buen camino: "Veo un resultado increíble en términos de positividad por parte de la mayor parte de la afición en cuanto al efecto que eso tiene en las carreras. Sin duda, acepto las críticas relacionadas con ciertas situaciones que tenemos que gestionar, principalmente en lo que respecta a la clasificación".

En este sentido, ha confesado en qué dirección irán los próximos cambios: "La clasificación siempre ha sido el momento en el que el piloto tiene que darlo todo y ver cuáles son realmente los límites físicos del coche y del piloto. Esa es un área en la que estamos trabajando estas semanas, junto con los pilotos y los equipos, coordinados por la FIA, para ver cuál podría ser el ajuste adecuado sin perder el rumbo. Lo estamos gestionando de la manera correcta, sin pánico, con una base sólida, estando preparados para contar con diferentes opciones".

Por último, ha echado la vista atrás para que se contextualice bien el cambio de reglamento: "Creo que es muy importante recordar por qué cambiamos el reglamento como ecosistema. Hace cinco años, los fabricantes pensaban que la única forma de avanzar en su participación en el automovilismo era optar por una proporción 50-50 o intentar encontrar el equilibrio adecuado entre el motor de combustión interna y la electrificación. Ese fue el punto de partida. Sin duda, hay que mejorar el reglamento, como siempre que hay algo totalmente nuevo, porque ese cambio radical nunca ha sido tan grande. Pero esa fue la razón".

¿En qué ha consistido el cambio de reglamento en la F1 de 2026?

La F1 ha revisado su reglamento técnico para 2026, en favor de la energía eléctrica, con una distribución casi al 50-50 entre el motor de combustión interna y un componente híbrido más amplio. Asimismo, ha introducido combustibles sostenibles avanzados, al tiempo que ha añadido aerodinámica activa y ha reducido drásticamente la carga aerodinámica en los coches. Y ahora los monoplazas son más pequeños y ligeros.

Todas estas novedades se han traducido en la pista en un profundo aumento de los adelantamientos en los tres primeros grandes premios de la F1 de 2026. De igual modo, la clasificación ha perdido interés porque los pilotos tienen que utilizar la técnica de lift and coast y reducir la velocidad en las curvas más rápidas de la F1 para recargar la batería varias veces por vuelta.

Y por si fuera poco, el aumento de las velocidades de aproximación entre los coches ha generado ya un accidente a alta velocidad, el sufrido por el piloto de Haas Oliver Bearman, en Japón.