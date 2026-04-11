Kimi Antonelli está dispuesto a destrozar a Vettel, Hamilton, Fernando Alonso y Verstappen

El italiano ha sorprendido hasta a los propios jefes de Mercedes, porque nadie se esperaba que adelantara incluso a su compañero Russell

El Mundial de Fórmula 1 2026 ha comenzado de forma inesperada para todos, como ya se sabía que ocurriría. Han sido muchos los cambios a los que han tenido que someterse tanto las escuderías como los pilotos por el cambio de reglamento. Y las primeras críticas, tras tres carreras celebradas, no se han hecho esperar.

Algunos como Max Verstappen ya han amenazado incluso con abandonar el Gran Circo si no modifican ciertas normas que le impiden disfrutar pilotando. Otros como los responsables de Aston Martin han optado por hacer autocrítica para intentar justificar el desastroso comienzo que han firmado.

Y mientras tanto, a alguien no se le borra la sonrisa de la cara desde que empezó el certamen. Se trata de Kimi Antonelli. Un joven italiano que va camino de pulverizar todos los récords de la Fórmula como nadie le frente.

Sería muy injusto para él que se modificaran ciertos aspectos de la competición cuando está coronando la tabla de pilotos a sus 19 años y la de constructores con Mercedes y junto a Russell. Muchos se sorprendieron cuando el equipo germano decidió darle el testigo de Lewis Hamilton el curso pasado, pero Toto Wolff sabía la joya que tenía entre sus manos.

El año pasado acabó séptimo, pero ya destrozó algunos registros. Con 18 años y 202 días, Antonelli se convirtió en el tercer piloto más joven en comenzar una carrera de Fórmula 1, detrás de Max Verstappen y Lance Stroll; y en el segundo piloto más joven en sumar puntos. Posteriormente, en el Gran Premio de Japón logró dos récords, se convirtió en el piloto más joven en liderar un Gran Premio y en lograr una vuelta rápida, registros que poseía Max Verstappen. Y, por último, en el Gran Premio de Canadá, se convirtió en el tercer piloto más joven en lograr un podio al terminar tercero, con 18 años y 294 días.

Antonelli no entiende de límites en 2026

Y si brillante fue el año de su estreno como piloto oficial en la F1, su segunda temporada está siendo espectacular, porque se ha convertido en el piloto más joven de la historia de la F1 en ser líder del Mundial durante la temporada, gracias a las 2 victorias consecutivas conseguidas en el Gran Premio de China y en el Gran Premio de Japón en Suzuka.

Ahora, en este parón obligado de abril, se ha autoanalizado como líder del mundial que es y ha reconocido que el ejercicio anterior le está sirviendo de mucho: "La experiencia es fundamental. Obviamente, el año pasado pasé por muchas cosas y aprendí mucho más de lo que esperaba, cosas que sin duda me están ayudando ahora. Claro que aún queda mucho trabajo por hacer, pero está claro que siento que tengo mucho más control de la situación".

Asimismo, ha reconocido que el cambio de normativa le ha beneficiado: "Sin duda ayuda que todos hayamos empezado desde cero, pero creo que he estado acortando distancias con Russell". Eso sí, no sabe hasta cuándo podrá aguantarle el pulso a su compañero: "Creo que aún en la clasificación tiene ventaja, especialmente en la Q3. Siempre es capaz de encontrar ese pequeño extra, en lo que estoy trabajando. Pero en cuanto al ritmo de carrera, creo que tengo una base muy sólida. Creo que es un piloto muy, muy fuerte y completo. Creo que lo demostró muchas veces el año pasado, y por eso no va a ser fácil y necesito hacerlo todo a la perfección".

Pero si alguien piensa que se va a venir abajo por la presión, se equivoca: "El coche ayuda y voy a intentar estar preparado porque es una de esas oportunidades que no se presentan todos los días. Así que, obviamente, estoy muy agradecido con el coche que el equipo nos ha dado hasta ahora, solo necesito mantener la cabeza baja".

¿Quién es el piloto más joven en ganar un Mundial de F1?

El piloto más joven en proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1 es Sebastian Vettel. Logró su primer título el 14 de noviembre de 2010 en el Gran Premio de Abu Dabi con el equipo Red Bull, a la edad de 23 años, 4 meses y 11 días (23 años y 134 días).

El siguiente en la lista es Lewis Hamilton, con 23 años y 300 días, seguido de Fernando Alonso con 24 años y 58 días. El cuarto clasificado en dicha tabla es el tetracampeón del mundo Max Verstappen, cuya primera corona la firmó con 24 años y 73 días.

En la actualidad, Kimi Antonelli tiene 19 años pero terminará el Mundial con 20 primaveras (el 25 de agosto es su cumpleaños), por lo que en caso de ganarlo se convertiría en el nuevo niño prodigio de la Fórmula 1.