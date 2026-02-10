Gran susto de Kimi Antonelli: sale ileso de un accidente de tráfico

Kimi Antonelli ha dado el gran susto antes del inicio de la temporada de Formula 1, tras sufrir un duro accidente de tráfico en San Marino

La Formula 1 arranca esta semana sus tests oficiales de pretemporada en Baréin, donde estarán todos los pilotos buscando probar los últimos retoques antes de empezar la temporada el primer fin de semana de marzo en Australia. Sin embargo, la noticia no es nada que haya pasado en la pista, si no fuera de ella. Y es que Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, tuvo un accidente de tráfico hace unos días en San Marino, del que afortunadamente ha salido ileso.

El italiano sufrió el sábado 7 de febrero un accidente del que salió ileso y que no implicó otros vehículos. El coche del joven piloto, de 19 años chocó contra el quitamiedos de la carretera, aunque se desconoce aún si era él el que iba al volante, según reportaron este martes los medios locales, que son los que se han hecho eco de la noticia. No obstante, las autoridades italianas investigan lo sucedido desde la madrugada del domingo, aunque no hay heridos ni un segundo coche implicado. Solo el Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ 'Motorsport Collectors Edition' que la escudería le otorgó hace apenas unos días.

Con estas buenas noticias, Antonelli podrá, por tanto, participar en los próximos test de Bahréin que se realizarán del miércoles 11 al viernes 13 de febrero en el circuito de Sakhir, así como en los de la semana que viene, del 19 al 21, en los que dejarán todo listo antes del inicio mundialista.

La temporada de su vida

Más allá de este susto, Kimi Antonelli tiene ante sí una oportunidad de oro para ser campeón del mundo. Pese a su muy corta experiencia en el Gran Circo, el italiano ha dejado destellos de talento y de que puede ser uno de los grandes pilotos de la parrilla, lo que sumado a que pilota un Mercedes, le abre y mucho sus opciones. Con la nueva normativa que entra en vigor este curso, el equipo alemán parece tener el mejor coche con amplia diferencia, a la espera de lo que decida la FIA sobre la polémica relación de compresión.

Con esta arma, su gran rival sería su propio compañero, George Russell, más experimentado, acostumbrado a pelear con los mejores y con un talento tremendo. Sin embargo, si algo ha mostrado Antonelli es que puede pelear con todos sus rivales, ya que tras hacerlo en su primer año en la cúspide, ahora con más experiencia debería incluso haber mejorado sus prestaciones y desde la primera carrera en Australia, ser uno de los rivales a batir.