No esperen a Fernando Alonso "hasta 2027"

Un expiloto de F1 no cree en la mejoría anunciada por Aston Martin para la segunda parte del año, califica su situación de "lamentable" y asume que seguirá "ese sufrimiento"

Fernando Alonso y Aston Martin han comenzado la temporada de la peor forma, como peor equipo de la parrilla, con disputas internas, señalados por todos... Curiosamente, el que más tranquilo parecía en estas semanas era el piloto asturiano, que poco podía hacer para mejorar lo que se había encontrado y que ya vivió una situación similar hace una década, en McLaren.

El piloto español ya avisó en Japón que, pese a la mejoría con respecto a China y a que se espera un salto importante en el próximo gran premio de la Fórmula 1, que se disputa en Miami, no habrá un salto cualitativo como para poder pelear en mitad de la tabla, como poco, hasta que llegue a Europa, en verano, dentro de unos 10 grandes premios.

Alonso se lo toma con calma y piensa en el largo plazo. De hecho, desde The Race anunciaban unos días que podría renovar una temporada más para ver si puede al fin pilotar un Aston Martin campeón construido por Newey y con los motores Honda ya a pleno rendimiento y con mayor fiabilidad.

Duro palo para Aston Martin

Pero a su equipo no para de lloverle los palos. Algunos le han llegado de los que se la tenían guardada o de algunos altos cargos, como Bernie Ecclestone, muy críticos con el crecimiento de nuevas escuderías lideradas por gente ajena a la Fórmula Uno, como es Lawrence Stroll, jefe de Aston Martin.

También le caen palos de gente más ligada al gran circo y que, posiblemente, tenía esperanzas en ver una novedosa escudería peleando con los mejores. Es el caso del es piloto Martin Brundle, quien califica en 'Sky Sports F1' de "lamentable" el rendimiento de Aston Martin en este inicio de campaña y todo lo que se ha vivido dentro del equipo británico.

Brundle prefiere fijarse sólo en lo que se ha visto en pista y ahí, el resultado ha sido desastroso. "Es una pesadilla, se mire por donde se mire. Aston Martin no tienen ni velocidad ni fiabilidad. Y en estos tiempos de calendarios de campeonatos de Fórmula 1 tan apretados y límites de presupuesto, va a ser muy difícil revertir la situación a tiempo, y primero tienen que averiguar qué hacer", asegura el expiloto británico.

Martin Brundle cree que no mejorará hasta el próximo año

El ex de McLaren o Williams, entre otros, es más pesimista, incluso, que Fernando Alonso y no ve una mejoría hasta el año que viene, descartando las esperanzas que tienen puestas en Aston Martin para la segunda parte de la temporada. "La situación no va a mejorar hasta 2027. Es un espectáculo lamentable y no nos queda más remedio que presenciar ese sufrimiento", añadía un Brundle que señala principalmente al motor japonés: "Tienen que poner a la gente adecuada en Honda, darle la dirección correcta...".

El que fuera campeón de las 24 horas de Le Mans sí espera una mejoría de Aston Martin a lo largo del año, porque peor no puede ir, pero no hasta el punto de pelear arriba. "Por supuesto que mejorarán hasta cierto punto, pero a veces les faltan tres o cuatro segundos por vuelta. Es decir, están en una categoría completamente distinta a la de los líderes. Así que, estén atentos, pero aún falta tiempo", sentencia.