Fernando Alonso se agarra a un clavo ardiendo

El piloto español sigue siendo optimista, pese a que le siguen cayendo palos a su escudería; se confirma que el ADUO para Aston Martin llegará en Miami, pero sólo les servirá para acercarse a la parte de atrás de la parrilla

Pese al desastroso inicio de temporada y a que, ahora mismo, Aston Martin es la última escudería en parrilla en la Fórmula 1, en Silverstone siguen sin perder la esperanza de repetir la hazaña de McLaren, que pasó hace tres años de ser los peores en el arranque a los mejores a final de curso después de haber dado un gran salto a partir del verano.

Algunas voces externas siguen confiando en ese sentido y no descartan de que se pueda ver eso. "Lo curioso es que sigo creyendo que van a sorprender a todo el mundo cuando resuelvan todos los problemas. (...) Creo que para cuando volvamos de las vacaciones de verano, empezarán a verse mejor", indicaba hace unos días el colombiano Juan Pablo Montoya.

La mayoría, en cambio, da palos a la escudería que lidera Lawrence Stroll y en la que Fernando Alonso es el principal referente en pista. El último, un expiloto como Jolyon Palmer, quien no dudaba en atizar en Marca y calificaba a Aston Martin como "uno de los mayores fracasos de la historia el que estamos presenciando". "Estamos como en 2002 con Fernando -Alonso-. Es piloto de pruebas por primera vez en muchos años. Eso es ahora mismo Aston Martin. Es una verdadera lástima que no sean competitivos. (...) En Suzuka, Fernando terminó detrás de un Cadillac. Están muy lejos. No hay nada en juego para él ni para Stroll. Cada fin de semana, se presentan, dan vueltas en círculos y reportan un balance", indicaba un Palmer que, al contrario que Montoya, no ve la solución a corto plazo.

Fernando Alonso, positivo con Aston Martin

Alonso, por su parte, se agarra a esa teoría y eso le ha hecho ser conciliador y no tan crítico como acostumbra en situaciones como ésta. "La temporada es larga y si se identifican y solucionan los problemas, hay tiempo para estar en la segunda mitad de año o en el último tercio en una posición mucho mejor. En ello trabajamos", afirmó el piloto ovetense, quien sigue confiando ciegamente en el trabajo de Adrian Newey e, incluso, de Honda, pese a sus desencuentros pasados con la marca japonesa.

Tanto Aston Martin como Honda han avisado que las vibraciones estarán resueltas en el próximo gran premio, que se va a celebrar en Miami, pero que el paso adelante tardará más, ya que la prioridad es la fiabilidad y sólo han podido acabar una carrera de seis posibles si contamos con Alonso y Stroll.

El ADUO llega para el Gran Premio de Miami

Las buenas noticias son que, como indicaba The Race, Aston Martin ha pedido ayuda al ADUO y ésta le llegará en Miami. La escudería británica se va a acoger a esa nueva regla de la FIA (ADUO - Additional Development and Upgrade Opportunities) creada para que los fabricantes de motores que no cuentan con la potencia necesaria traten de ponerse al día a lo largo de la temporada.

La FIA mide el rendimiento del motor de combustión de cada fabricante, le asigna un valor y lo compara con el mejor motor de la parrilla, que hoy es Mercedes. Si la diferencia es grande, el ADUO se aplica y eso es lo que va a ocurrir en Miami. Incluso, como la diferencia es muy grande, Honda podría tener una actualización extra en 2026 y otra en 2027.

Esas son las buenas, las malas es que sólo les servirá en Miami para acercarse a la zona de atrás, de la que ahora están muy lejos. En Suzuka, rodaron a más de tres segundos de la cabeza de carrera y a dos de la zona media. Sólo Cadillac, los novatos en la Fórmula 1, estaban cerca, pero estaban por delante de ellos y avanzando.