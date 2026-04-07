La fe en Fernando Alonso y en la "vuelta" de Honda es total: "Aston Martin es el equipo que puede meterse en el Top-4"

Pese al mal inicio de temporada de Aston Martin, Montoya no es el único que cree que pronto sorprenderán y darán un gran salto adelante

La euforia con la que Aston Martin afrontó la presente temporada con los cambios en la dirección, en la motorización y la llegada de Adrian Newey para diseñar el coche se ha visto frustrada con el rendimiento del monoplaza en las primeras carreras. Fernando Alonso fue el primero de los dos pilotos en acabar una carrera y eso ocurrió al tercer intento, en el Gran Premio de Japón, y con el peor coche de la parrilla en cuanto a rendimiento.

El parón obligado por la cancelación de los grandes premios que se iban a celebrar en los países árabes y que no se han podido disputar por la guerra ha dado un respiro a Aston Martin y, especialmente, a Honda, que obtuvo muchos datos del gran premio celebrado en Suzuka y que ya prevé avances en Miami. De hecho, no se espera que se vuelva a hablar ya de las vibraciones que tanto han molestado a los pilotos de la escudería con sede en Silverstone.

Aunque sin el entusiasmo de hace unos meses, el optimismo vuelve a reinar en Aston Martin y todos vuelven a confiar en que el ansiado paso adelante llegará en los próximos meses. Aunque todos ven que pueda ser significativo antes del verano.

Honda y Aston Martin miran a Miami

Mike Krack y Koji Watanabe lo han mostrado públicamente. Y también algunos que ven los toros desde la barrera, como el expiloto Juan Pablo Montoya. "Creo que para cuando volvamos de las vacaciones de verano, empezarán a verse mejor. (...) Les llevará más tiempo, pero creo que Aston nos sorprenderá y creo que nos sorprenderán este año", avisaba el colombiano.

Ese mismo optimismo llega desde dentro del equipo británico. Y lo hace por medio de alguien que ha 'sufrido' mucho con Honda, como le ocurrió cuando era compañero de Fernando Alonso en McLaren, pero que lleva trabajando con los japoneses casi desde el inicio de su carrera y sabe de lo que habla. Se trata del excampeón del mundo Jenson Button.

"Trabajé con ellos en 2003, con motor V10, V8, luego los híbridos V6, el Super GT... he visto una enorme variedad de motores Honda y la mayoría son preciosos. Cómo se pilotan, la entrega de potencia, la manejabilidad y sobre todo la manera de ser de Honda y su pasión por el automovilismo. Son una marca que fabrica coches de calle para ir a las carreras. Les define la competición", refleja Button en una entrevista con AS, donde deja claro la implicación que habrá para mejorar la situación actual.

Jenson Button confirma cómo trabaja Honda

"Cuando gané mi primera carrera con ellos en 2006 vi a muchos hombres adultos llorar. Eso demuestra la pasión que había detrás y el trabajo duro. Y ahora no es diferente. Las prestaciones no están ahí, pero estarán. Porque trabajarán muy duro para que sea así. Cada día es un día de aprendizaje en Honda", advierte el expiloto británico, quien tiene claro que, aunque puedan tardar algo más, llegarán a donde quieren: "Estoy seguro al cien por cien. Es cuestión de tiempo. Honda siempre llega. Siempre".

El también embajador de Aston Martin tiene claro que Aston Martin estará en los próximos años luchando por carreras, podios y mundiales. "Todos los que están involucrados entienden dónde estamos ahora como equipo, saben que los cimientos están fijados y que seremos competitivos", avisa antes que nada.

Button, eso sí, pide tiempo y paciencia. "La F1 es un deporte muy exigente. Mercedes o Ferrari están al máximo nivel y llevan mucho tiempo aquí y mucho tiempo con el mismo motor. La asociación de Aston Martin y Honda es muy nueva, y también con Newey. Son muchos elementos que tienen que ensamblarse y eso no sucede de la noche a la mañana, lleva tiempo. Todo el mundo es consciente de lo que puede hacer este equipo en el futuro. Éste es el equipo que puede meterse en el Top-4 en el futuro. Es éste", se ratifica Jenson Button.