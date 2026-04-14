Guido Rodríguez y la tormenta perfecta

El gran nivel del argentino y su inesperada decisión de disculparse por las formas en que salió de Heliópolis ayudan a que pase de imposible a factible en la agenda de Fajardo

Guido Rodríguez, que ha marcado dos goles en sus dieciocho partidos como jugador del Valencia CF desde su aterrizaje en enero, está sorprendiendo a propios y extraños. Tanto que, incluso, ha despertado el interés de los dirigentes del conjunto che en prolongar su estancia en Mestalla dos años más, posibilidad que el italo-argentino ha dejado en barbecho a la espera de conocer la categoría en la que jugarán los blanquinegros en la 26/27, sus objetivos y, lógicamente, la entidad de sus posibles pretendientes.

Su experiencia en la Premier League con el West Ham no ha sido satisfactoria, por lo que priorizará destinos en España, con el Villarreal CF llamando a su puerta (Thomas Partey ni está ni se le espera, Dani Parejo medita la retirada, por Pape Gueye se esperan propuestas irrechazables de Ligas emergentes...) y su sueño de jugar para Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid quizás lejos. En la capital del Turia publican que los castellonenses y el Real Betis lo espiaron ante el Elche CF, lo que tiene poco sentido, pues aquí en Sevilla lo conocen de sobra. No en vano, fue verdiblanco entre enero de 2020 y agosto de 2024.

A sus 32 años, sí es cierto que el de Sáenz Peña ha cambiado su estatus en la agenda de Manu Fajardo, pasando de imposible a factible o, como poco, viable. Todo gracias a su (aparentemente) espontánea disculpa durante una entrevista reciente: "Mi salida no fue la adecuada, la que por ahí a mí me hubiese gustado. Creo que internamente no me manejé con algunos valores con los que yo me manejo. Y que por ahí sufrí un poco todo ese momento de negociación. El post y también, el antes. Y realmente creo que con el tiempo fui pensando. Tuve mucho tiempo para pensar y ver lo que yo sentía. Y, bueno, al final hubo cosas de las que me arrepiento claramente".

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, el mensaje llegó alto y claro a la comisión deportiva del Real Betis, con la que Guido Rodríguez ya había tendido puentes en meses anteriores, incluso, según algunas fuentes, ofreciéndose a volver si lograba desvincularse de los 'Hammers', a lo que estaba dispuesto aun perdiendo dinero. Con casa aún en un pueblo cercano a la capital andaluza, una hija sevillana de cuna y una familia que se adaptó perfectamente a la vida aquí, falta el olvido y el perdón de los dirigentes heliopolitanos, molestos en su día por la falta de respuesta a la mega oferta de renovación presentada. El tema, en ese sentido, va por buen camino.

La estrategia de todas las partes para este verano

Libre de toda vinculación a partir del 1 de julio de 2026, no tendrá a priori prisa el bueno de Guido Rodríguez para renovar por el Valencia CF o aceptar otra propuesta, bien del Villarreal CF o de un tercero. Tampoco va a esperar 'sinde die' la llamada del Real Betis, si bien es consciente de que vuelve a ser una opción plausible y despejará el horizonte de trabas todo lo que esté en su mano.

Para los verdiblancos, recuperar al de Sáenz Peña no es el 'plan A' para su medular, sobre todo porque otra vez tendrá previsiblemente el 'affaire Dani Ceballos' sobre la mesa, amén de que debe dilucidar antes el futuro de Sergi Altimira (de sus principales activos en el mercado) y de Sofyan Amrabat (con conversaciones abiertas para que siga, bien cedido de nuevo o en propiedad). Eso sí: gratis, con conocimiento de la casa y a este nivel, Guido vuelve a interesar si se da la tormenta perfecta.