El Valencia no da el paso con Cömert y los espías acechan para llevárselo gratis

El central suizo cayó lesionado en el Martínez Valero, en cuya grada hubo emisarios de la Fiorentina siguiéndolo en directo. Mientras tanto, desde Mestalla siguen sin ofrecer la renovación

Las aguas bajan de nuevo revueltas por Mestalla. La derrota ante el Elche, la segunda consecutiva, ha dejado al Valencia a solo tres puntos del descenso a falta de siete 'finales' y ha soliviantado más si cabe a una afición que volvió a pedir la dimisión de Carlos Corberán. Pero lo cierto es que, salvo descalabro, Ron Gourlay, brazo ejecutor de las políticas de Kiat Lim, sigue confiando en el entrenador de Cheste para liderar un proyecto al que le ve recorrido, siendo varios los frentes abiertos en la planificación de la próxima temporada.

Así, además de tener ya cerrados los fichajes a coste cero del central neerlandés Justin de Hass y el mediocentro malí Aliou Dieng, en las oficinas del club che se meditan los pasos a dar con todos aquellos jugadores que acaban contrato el próximo 30 de junio, incluidos los cedidos. En muchos casos, la idea es intentar retenerlos. Pero no todas las situaciones son iguales ni se consideran prioritarias, como sí sucede con Guido Rodríguez.

Villarreal y Betis, pendientes de Guido Rodríguez

El argentino se ha convertido en un pilar del cuadro valencianista desde que aterrizó en el pasado mercado de enero, tras rescindir con el West Ham, y está ofreciendo un gran rendimiento, por lo que no han tardado en aparecer los primeros interesados. Así, según Superdeporte, 'scouts' del Villarreal estuvieron presentes el pasado sábado en el Martínez Valero para seguir en directo al mediocentro, al que también se ha relacionado de nuevo con el Real Betis, después de que días atrás admitiese que lamenta las formas en las que salió de la entidad verdibanca hace dos años.

El Valencia está dispuesto a realizar un esfuerzo para que el campeón del mundo siga vistiendo de blanquinegro y ya ha habido contactos para ello, pero la competencia es elevada y desde Mestalla no podrían competir con dichos clubes ni a nivel económico ni en el plano deportivo, pues ambos le ofrecerían la posibilidad de disputar competiciones europeas. El factor emocional, por lo a gusto que se encuentra en la capital del Turia con su familia, sería la gran baza para convencer a un Guido Rodríguez que de momento espera para resolver su futuro.

Cömert quiere resolver su futuro antes del Mundial

Por su parte, Eray Cömert también fue espiado ante el Elche por emisarios de la Fiorentina, uno de los clubes que lo tiene en su agenda desde hace meses. En su caso, el central suizo ha pasado de ser poco menos que un descarte a comienzos de curso a erigirse en el líder de la defensa, disputando como titular las 11 últimas jornadas de LaLiga, con dos goles incluidos, si bien ahora se verá obligado a parar varios partidos por una lesión en la musculatura abdominal.

A sus 28 años, y después de dos cesiones consecutivas en el Nantes y el Valladolid, el zaguero de origen turco se encuentra en su mejor momento desde que aterrizó procedente del Basilea a cambio de 800.000 euros en el mercado invernal de la 21/22. Pero Ron Gourlay no acaba de dar el paso para presentarle una propuesta de renovación. Se lo sigue pensando mientras Cömert desea dejar resuelto su futuro antes del Mundial, en el que tiene muchas opciones de estar presente tras regresar el pasado mes de marzo a su selección.

Más 'novias' para el suizo

Mientras tanto, no le faltan pretendientes. Además de la Fiorentina, la Lazio también le vigila desde Italia, al tiempo que ha sido relacionado con Osasuna y CSKA de Moscú, sonando también para la Bundesliga alemana. La opción de que el Valencia lo deje marcharse gratis lo convierte sin duda en una pieza codiciada en el mercado, aunque su prioridad es seguir en la capital del Turia. Eso sí, no esperará eternamente.