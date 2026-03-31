El Valencia cierra el fichaje del internacional con Mali, Aliou Dieng

Según se informa desde Egipto, el jugador llegaría a Mestalla libre tras cerrar su etapa en Al-Ahly del propio país egipcio

El Valencia se sigue moviendo de cara a la próxima temporada en la que los de Carlos Corberán deberán seguir creciendo para alejarse de la zona baja de la tabla y empezar a mirar posiciones más ambiciosas. De este modo, desde Egipto se apunta a que el Valencia habría cerrado un acuerdo con Aliou Dieng, centrocampista de 28 años que llegaría como agente libre desde el Al-Ahly del propio país egipcio. Esta información también ha sido confirmada por el diario AS y haría que el jugador que es internacional con Mali llegase a Mestalla a partir del próximo 30 de junio.

Fichaje del Valencia desde la concentración con Mali

El fichaje de Aliou Dieng se ha producido en una circunstancia acorde al momento que vive la competición actualmente. Con las principales ligas europeas detenidas por la disputa de encuentros internacionales, el Valencia se habría hecho con los servicios de Aliou Dieng mientras este se encuentra concentrado en San Petesburgo con la Selección de Mali.

El nombre de Aliou Dieng ya sonó con fuerza para llegar al Valencia en el último mercado de fichajes de invierno pero finalmente la operación no llegó a concretarse en Mestalla.

El segundo fichaje para el Valencia de Corberán para la próxima temporada

La llegada de Aliou Dieng sería la segunda incorporación que tendría cerrada el Valencia de cara a la próxima temporada después de la de De Haas. El neerlandés ya ha llegado incluso a hacer oficial su llegada al Valencia y conoció la ciudad del Turia.

En lo que respecta a Aliou Dieng, el internacional con Mali vivirá en el Valencia su primera experiencia en Europa traspasar por la Primera división de Argelia en las filas de MC Alger y pasar un largo periodo en Egipto en las filas de Al-Ahly que solo fue interrumpido por una campaña en Al Kholood de Arabia Saudí. Esta temporada es un titular habitual en Al-Ahly y con el Valencia dará el salto al fútbol europeo.

El Valencia quiere dar un salto en la clasificación

Hasta que llegue Aliou Dieng al Valencia aún queda bastante y el cuadro de Carlos Corberán deberá tratar en el tramo final de temporada de quedar lo más arriba en la clasificación. Los de Corberán recibirán el próximo fin de semana en Mestalla al Celta de Vigo, un rival que llegará mirando de reojo su siguiente compromiso en la Europa League ante el Friburgo. Un triunfo del Valencia ante los celestes podría acercarles a una complicada pelea por posiciones europeas.