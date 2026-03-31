Lubo Penev, ex del Valencia, Atlético de Madrid y Celta de Vigo, aclara su estado de salud

El que fuese futbolista de ches, colchoneros y celestes, ha dado la cara para explicar que no recibió ningún tipo de ayuda económica para costear el tratamiento del cáncer de riñón por el que fue ingresado el pasado mes de diciembre

Hace tres meses, el pasado mes de diciembre, llegaba al fútbol español la noticia de que el ex futbolista Lubo Penev sufría un cáncer de riñón que había provocado su ingreso en Alemania y que tenía como consecuencia un alto coste económico. Desde varios clubes de España en el que había militado Penev, entre ellos el Valencia, hubo una movilización para recaudar fondos y poder costear dichos tratamiento. En enero Penev fue trasladado desde Alemania a su Bulgaria natal. Este mismo martes, el propio Lubo Penev ha hablado en la Cadena SER sobre su estado de salud y sobre esas supuestas ayudas económicas.

Lubo Penev explica la situación en torno a su enfermedad

Sin querer entrar en demasiados detalles sobre su salud, Lubo Penev explicó que tiene que cuidarse y que estuvo hospitalizado dos meses y pico: "Estuve hospitalizado dos meses y pico, casi tres meses, pero son diferentes historias. No quiero entrar en detalles porque eso a nadie le importa. Hay que seguir adelante. Hay que cuidarse, hay que cuidar la salud, que es lo más importante: la salud y la familia". Sobre las informaciones que circularon en Valencia sobre su estado de salud, Lubo Penev aclaró que con el único que habló fue con el ex jugador valencianista Fernando Giner: "Le llamé para darle las gracias a él, a los veteranos, a toda la gente de Valencia y también a la gente de España por la moral y el apoyo que me han mostrado".

Lubo Penev niega ayuda económica para su enfermedad

El ex jugador de equipos como Valencia, Celta de Vigo o Atlético de Madrid negó que existiese ningún tipo de ayuda económica para su tratamiento al tiempo que remarcó que nadie está obligado a ayudar: "He leído que se ha hablado mucho de ayuda financiera, pero de eso no ha habido nada. Nadie está obligado a ayudarte. Si quieres ayudas, si no quieres no ayudas". El búlgaro se mostró molesto por la exageración con la que se ha hablado en torno a su estado de salud: "Se ha exagerado muchísimo. Parece casi que he estado en el ataúd y eso no es verdad".

De quien si recibió ayuda Penev fue de su familia y de su entorno más cercano en Bulgaria. El ex futbolista quiso agradecerlo públicamente: "Gracias en primer lugar a mi familia. También a mi equipo de siempre, el CSKA de Sofía, a los aficionados y a muchos ciudadanos búlgaros, incluso gente que no conozco". También quiso Penev hablar del cariño que le tiene a los equipos en los que militó en España: "A todos esos clubes los tengo en mi corazón: el CSKA, el Valencia, el Atlético de Madrid, el Compostela y el Celta".

Giner, sorprendido con las declaraciones de Penev

Uno de los que Penev mencionó en sus declaraciones a la Cadena Ser, Fernnado Giner, se mostró sorprendido por las declaraciones del búlgaro: "Desde el primer momento hemos seguido los pasos que nos indicaban desde Bulgaria, a través de la familia. Nosotros quizá fuimos el motor impulsor, pero toda la gente que ha querido ayudar —compañeros, clubes y demás— ha hecho lo que tenía que hacer: intentar recaudar lo máximo posible para poder ayudarle con los tratamientos, que sabemos que son caros". Sobre el dinero, Giner aclaró que el mismo está en una cuenta: "Todo el dinero que se ha recaudado está en una cuenta exclusiva para Lubo. Eso quiere decir que, igual que entra, sabemos dónde tiene que salir".

El ex jugador del Valencia también quiso explicar que el dinero se mandaría siempre que hubiese factura y no a una cuenta personal: "Le dije claramente: el dinero que tenemos recaudado para ayudarte tiene que ser a través de factura. Puede ser del hospital, del tratamiento, de lo que sea, pero tiene que ser una factura. No vale un número de cuenta personal". Por último, recordó una conversación que tuvo con Penev en relación a una factura que le mandó y que finalmente le aclaró que la habían pagado desde Bulgaria: "Me dijo que esa ya estaba pagada por el CSKA. Entonces le dije que, cuando necesitara otra cosa o hubiera otro tratamiento, nos lo dijera".