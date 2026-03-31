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Uno de los problemas del Valencia para fichar a un director deportivo: el factor económico

El CEO del club de Mestalla dijo hace ya varias semanas que el objetivo era fichar a una persona que controlara el fútbol español y que diera la cara. El Valencia CF ha sondeado a Manu Fajardo y David Cobeño pero la oferta presentada está lejos de lo que cobran ejecutivos que se encargan de confeccionar plantillas

Uno de los problemas del Valencia para fichar a un director deportivo: el factor económico

El Valencia CF está haciendo ofertas bajas en lo económico para fichar a un director deportivo.IMAGO

Rafa CalaRafa Cala 3 min lecturaSin comentarios

El Valencia CF tiene como objetivo fichar a un nuevo director deportivo de cara a la próxima temporada. Así lo aseguró Ron Gourlay, CEO del club de Mestalla, una vez finalizó el mercado de fichajes de invierno pasado y toda vez se reestructuró la secretaría técnica con las incorporaciones de Hans Gillhaus, Lisandro Isei y Andrés Zamora. El Valencia CF ya ha tanteado a varios directores deportivos de renombre, pero se está encontrando con un problema y es que su propuesta, en el aspecto económico, se aleja bastante de los estándares que cobran personas que se encargan de la construcción de plantillas.

El Valencia CF y Ron Gourlay, su CEO, en particular está ofreciendo un salario de unos 200.000 euros anuales a las personas que ven adecuadas para convertirse en nuevo director deportivo según informa Marca. Un sueldo que está muy lejos de lo que se embolsan estos ejecutivos en España y otros países de Europa. Esto provoca que el Valencia CF no haya podido encontrar una persona que tome decisiones de cara a la siguiente campaña.

De este modo, se entra en el tramo final de la temporada y va a ser el propio Ron Gourlay el que se va a tener que encargar de tomar decisiones importantes. Las más importantes que están actualmente sobre la mesa son la continuidad de algunos de los cedidos o de futbolistas que acaban contrato. El principal asunto es la renovación de Guido Rodríguez. El argentino acaba contrato al final de esta temporada, al igual que otros como Dimitirevski, y Gourlay es el que se va a tener que poner manos a la obra porque el tiempo se acaba. Otros temas son la posibilidad de que sigan cedidos como Largie Ramazani o Lucas Beltrán, que no tiene opción de compra, o Unai Núñez, cuyo fichaje definitivo tiene un coste de 5 millones de euros.

Las opciones de Manu Fajardo o David Cobeño, imposibles para el Valencia CF

El Valencia CF, por tanto, tiene ahora mismo difícil fichar a un director deportivo de renombre ya que con una oferta económica tan baja es complicado convencer a un ejecutivo con caché y renombre.

El Valencia CF ha sondeado a Manu Fajardo, del Real Betis, y también ha tenido sobre la mesa la opción de David Cobeño, del Rayo Vallecano, pero ninguno de los dos va a dejar sus actuales proyectos por un Valencia CF que no ofrece garantías.

El Valencia CF sigue en busca de director deportivo, pero por ahora no lo ha encontrado.

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