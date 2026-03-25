El Valencia apuesta fuerte por el nuevo director deportivo: interés en David Cobeño

El club de Mestalla sigue peinando el mercado en busca de una persona que lidere la dirección deportiva y que tenga amplios conocimientos del mercado español para complementar a un equipo de trabajo que ha sufrido una fuerte reestructuración, impulsada por Ron Gourlay, tras la salida de Miguel Ángel Corona

El Valencia CF sigue peinando el mercado en busca de un director deportivo que lidera la nueva dirección deportiva que ha impulsado Ron Gourlay. Una persona que debe tener, sobre todo, un amplio control del fútbol español. Después del sondeo a Manu Fajardo, actualmente en el Real Betis, el club de Mestalla tiene entre sus preferencias a otro de los directores deportivos mejores valorados de este país: David Cobeño. Una operación que no es nada sencilla ya que su salida del Rayo Vallecano no es nada fácil tal y como se ha podido ver en el pasado reciente.

Una vez se marchó Miguel Ángel Corona, con la temporada ya comenzada, el Valencia CF llevó a cabo una profunda reestructuración de su dirección deportiva en la que Ron Gourlay puso su confianza en Lisandro Isei, Hans Gillahus y Andrés Zamora como cabezas visibles y responsables a la hora de construir el equipo. Con todo, los cambios no terminan ahí ya que el Valencia CF va a incorporar a una persona con controle el fútbol español.

En los últimos meses, el Valencia CF ha sondeado a José Viñas, que actualmente está ligado al Schalke 04 de Alemania, y también ha contactado con Manu Fajardo, el director deportivo del Real Betis, que escuchó la propuesta valencianista, pero que respondió negativamente al ofrecimiento. Esto ha provocado que el Valencia CF active el radar y uno de sus favoritos ahora para ser su nuevo director deportivo es David Cobeño, que está en el Rayo Vallecano, según informa Tribuna Deportiva.

Los motivos por los que David Cobeño, director deportivo del Rayo Vallecano, gusta en el Valencia CF

David Cobeño es uno de los directores deportivos más reputados y respetados del fútbol español debido al trabajo que lleva haciendo en el Rayo Vallecano desde el año 2017.

Su buen hacer no está pasando desapercibido ya que con pocos recursos siempre construye equipos que son muy competitivos. Esto gusta en el Valencia CF ya que ven en David Cobeño a la persona adecuada que puede hacer una buena plantilla con poco dinero. Justo lo que desea y está haciendo el Valencia CF de Peter Lim y Meriton en las últimas temporadas.

La salida de David Cobeño del Rayo Vallecano no es sencilla

Uno de los problemas que se va a encontrar a la hora de intentar el fichaje de David Cobeño es que el Rayo Vallecano no va a poner fácil su salida.

Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, se va a remitir a la cláusula de rescisión que tiene su director deportivo tal y como ya hizo en el pasado como cuando lo quiso el Sevilla FC.