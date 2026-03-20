Manu Fajardo rechaza una propuesta del Valencia para salir del Betis

El director deportivo verdiblanco ha sido tentado por el Valencia para iniciar una nueva etapa en Mestalla, hasta el punto de que hubo conversaciones en enero que terminaron con una respuesta firme del sevillano

Manu Fajardo, en la imagen firmando una camiseta, ha sido tentado por el Valencia. Juan José Ponce

Manu Fajardo ha despertado interés por su labor al frente de la dirección deportiva del Betis y han llamado a su puerta para que comience una nueva etapa lejos de la entidad heliopolitana.

En este sentido, el alto ejecutivo, encargado habitualmente de negociar salidas y llegadas, también es objeto de deseo y varios los clubes le han sondeado para contar en sus servicios.

El último en hacerlo ha sido el Valencia, pues, según afirma el medio valenciano Tribuna Deportiva, ha contactado con Manu Fajardo para ofrecerle un cargo de responsabilidad en el organigrama che al entender que cumple a la perfección el perfil buscado.

Corberán lo llamó en enero para tratar de convencerle

De esta manera, han puesto sobre su mesa la posibilidad de ejercer de enlace entre Ron Gourlay, director ejecutivo che y encargado hasta la fecha de fichar, Carlos Corberán y el departamento de scouting. Básicamente, que cumpla las funciones de director deportivo, con una tarea similar a la llevada a cabo en Heliópolis.

Los contactos se produjeron en enero y fue Carlos Corberán, técnico valencianista, el que llamó directamente a Manu Fajardo en varias ocasiones para intentar profundizar en las conversaciones, pero lo cierto es que el asunto no avanzó por la posición firme del director deportivo bético.

Fajardo escuchó la propuesta, pero la rechazó

En este sentido, Fajardo si escuchó la proposición del Valencia, pero la rechazó de forma tajante por su rotundo deseo de continuar en el Betis para proseguir con un trabajo que ha contribuido activamente en el crecimiento espectacular experimentado por la entidad de La Palmera.

Fajardo se siente valorado en La Cartuja, cuenta con un equipo de trabajo de alto nivel y por ahora no piensa en moverse de Heliópolis, si bien, obviamente le halaga que intenten ficharle, porque es reflejo de que su trabajo en el Betis no pasa desapercibido en absoluto en el mundo del fútbol, tanto a nivel nacional como internacional.

El director deportivo bético, en el punto de mira

De hecho, no es la primera vez que lo tientan desde que aterrizó en la estructura verdiblanca en 2023 como secretario técnico a la sombra de Ramón Planes, para en enero de 2024 dar el salto a su actual cargo.

Este vivo interés del Valencia, con movimientos incluidos en el mes de enero, se trata también de un aviso para el Betis de cara que valore en su justa medida a un director deportivo que se está haciendo un nombre por sus fichajes y peso específico en el subidón bético, con varios logros a su alcance en la presente temporada.