Parte médico y lesión de Cömert: la defensa del Valencia se queda bajo mínimos

El central suizo cayó lesionado en el Martínez Valero y se perderá los próximos partidos; Corberán, que solo tiene un central sano ahora mismo, espera recuperar a Unai Núñez, con molestias

Se le acumulan los problemas al Valencia de Carlos Corberán. Tras la derrota del pasado en el Martínez Valero, el conjunto che se ha quedado tan solo tres puntos por encima del descenso lo que le obliga de nuevo a mirar hacia abajo a falta de siete jornadas para el final del campeonato, pero además la derrota frente al Elche dejó otra mala noticia, la lesión de Eray Cömert.

Una nueva baja en el eje de la zaga que se suman a las de los ya lesionados de larga duración como Mouctar Diakhaby y José Copete, además del lateral derecho Thierry Correia. De hecho, el central suizo se lesionó precisamente en la jugada del gol de Lucas Cepeda, algo que el propio Corberán reprochó a sus jugadores por no saber parar esa jugada con un futbolista menos ya que el central estaba tendido sobre el césped del Martínez Valero.

Pues bien, en el día de hoy el Valencia ha emitido el parte médico oficial en el que se especifica que "tras las pruebas efectuadas, el jugador del Valencia CF, Eray Cömert padece una lesión en la musculatura abdominal sufrida durante el partido del pasado sábado frente al Elche CF".

Aunque no se aclara el tiempo de baja estimado, el equipo médico che informa que "el central valencianista seguirá tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica", lo que invita a pensar que Cömert estará algunas semanas fuera de los terrenos de juego.

Tiempo estimado de baja de Eray Cömert

La baja de Eray Cömert supone un gran contratiempo para Carlos Corberán, que venía siendo un titular indiscutible para el técnico de Cheste desde el pasado mes de enero. Además, cabe recordar que precisamente para el duelo ante el Elche, Corberán tenía hasta tres centrales lesionados, pues Unai Núñez, que llegó en enero para paliar las bajas en el eje defensivo, arrastra unos problemas musculares que le impidieron estar en el Martínez Valero.

Curiosamente, Cömert sufrió esta misma lesión el pasado mes de diciembre, perdiéndose entonces tres semanas de competición aunque solo fueron dos jornadas (Mallorca y Celta) ya que fue durante el parón de Navidad. De esta forma, el suizo podría perderse hasta las tres próximas frente a Mallorca, Girona y Atlético de Madrid.

De momento, Corberán solo cuenta con un central sano disponible, César Tárrega, aunque teniendo en cuenta que el Valencia no juega el próximo partido liguero hasta el martes 21, hay opciones de que el central vasco pueda llegar a tiempo y evitar que Corberán tenga que reubicar a algún mediocentro como central o bien tirar de la cantera.