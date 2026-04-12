El enfado de Carlos Corberán: "No te puedo contestar yo, es que no te puedo contestar yo"

El entrenador del Valencia, tras la derrota ante el Elche, volvió a ser cuestionado sobre su continuidad al frente del equipo y el hecho de que ni siquiera su puesto esté en entredicho por el club

El Valencia de Carlos Corberán cayó derrotado en el Martínez Valero de Elche pero lo peor de la derrota fue la imagen. El conjunto che dejó muestras preocupantes de falta de intensidad que han enfadado y mucho a la afición blanquinegra, y buena muestra de ello fue la jugada del gol ilicitano, obra de Cepeda, donde la defensa se muestra blanda y sin esa maldad para provocar una falta en la frontal sobre todo al tener un compañero como Comert en el suelo.El Valencia suma ahora dos derrotas consecutivos que le vuelven a privar de mirar hacia arriba tras la buena victoria ante el Sevilla, pero tras los partidos ante Celta y Elche, la realidad vuelve a ser la de antes, que este Valencia lucha por la permanencia. Con 35 puntos, el conjunto de Corberán se queda tan solo cuatro puntos por encima de los puestos de descenso, a falta de lo que haga esta tarde el Mallorca, que recibe al Rayo Vallecano. Una victoria del conjunto bermellón dejaría el descenso a tres.

Corberán, molesta cuando le preguntan por su futuro

De ahí que tras el partido le cuestionarán a Corberán sobre su situación y su continuidad al frente del banquillo che, y el hecho todavía más llamativo de que su cargo no esté cuestionado en el Valencia a día de hoy, algo que molestó al técnico de Cheste.

"No te puedo contestar yo, no soy el que decide sobre un entrenador. Es que no te puedo contestar yo. Yo me centro en mi trabajo. Creo que el Valencia ha hecho un gran partido, con un resultado muy doloroso y totalmente inmerecido. Pero, cuando los resultados pasan, hay motivos. Creo que el Valencia no ha merecido en ningún momento la derrota, de hecho, todo lo contrario. Creo que hemos merecido la victoria, pero no hemos tenido la eficacia para lograrla y no hemos sabido manejar una situación donde nos quedamos sin un central y nos quedamos con diez jugadores", ha reconocido Corberán sobre la jugada del gol encajado.

"No hemos sido capaces ni de frenar esa acción. Cuando el árbitro no ha detenido el juego, viendo que el central estaba en el suelo, pues no hemos frenado esa acción. No hemos tirado el balón fuera, no hemos sido capaces de manejar esa situación. Y, con un jugador menos y, sobre todo, siendo un central, pues es la única opción que el Elche ha tenido para conseguir el gol", ha incidido el técnico, que siguió defendiendo que el equipo mereció sumar.

"Creo que el Valencia, desde el inicio, ha hecho méritos suficientes u ocasiones suficientes para lograr un resultado mejor, que cambiaría todo el discurso. No todo, pero cambiaría la sensación que todos tenemos al día de hoy. No te quepa duda de que el entrenador está tan dolido como cualquier valencianista, pero la situación que tenemos es esta y hay que enfocarse en ella y afrontarla", finalizó Corberán.