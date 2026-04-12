Lucas Beltrán, sobre la imagen del Valencia: "Es una mierda"

El delantero argentino fue muy sincero tras la derrota frente al Elche, que vuelve a meterlos en la lucha por la permanencia a falta de siete jornadas para el final de LaLiga

La derrota del Valencia en el Martínez Valero ante el Elche ha dejado muy tocada la figura de Carlos Corberán aunque salvo sorpresa, el técnico de Cheste seguirá al frente del banquillo ya que hay confianza en él desde las instancias superiores del club. El propio técnico ha mostrado su convicción en sacar adelante la situación pese a que el descenso se ha puesto a cuatro puntos de distancia, que podrían ser tres si puntúa esta tarde el Mallorca en Vallecas.

Pero también el vestuario quedó bastante afectado por la derrota y buena prueba de ello fueron las palabras de Lucas Beltrán, delantero del Valencia, que completó un mal partido como el resto de sus compañeros.

"Es el momento para estar más fuertes que nunca, poner la cara, decir los errores que tuvimos y hacernos responsables de este momento y salir hacia delante, el grupo tiene mucho carácter y entrega para estas situaciones. Tenemos que demostrarlo en el campo", dijo el argentino en declaraciones a los medios del club.

Lucas Beltrán lamenta la falta de puntería

Además, Beltrán reconoció que están "muy dolidos" por el resultado, que les deja a cuatro puntos de distancia con del descenso a falta de que juegue el Mallorca su partido: "Es una mala situación porque tuvimos muchísimas oportunidades para ganar el partido y no las pudimos aprovechar".

En cuanto a su aportación personal, Lucas Beltrán reconoció que no estuvo bien pero se mostró confiando en cambiar la imagen, sobre todo porque se lo deben a la afición. "En lo personal me duele mucho porque el grupo trabaja muy bien, la afición siempre nos apoya y no poderles devolver nada de esto es una mierda. Tenemos que ponerle cara y seguir. No aprovechamos las situaciones que tuvimos y nos cuesta muy caro perder acá. Era buen momento para sumar los tres puntos, los merecimos, pero se gana con goles y no merecimientos, así que hoy nos vamos sin nada", lamentó.

Por último, el delantero che agradeció el gran desplazamiento de valencianistas a Elche, aunque fue sincero: "Siempre están con nosotros, independientemente de dónde juguemos y no poder devolverles ese cariño y apoyo es una mierda".

Casi igual de tajante se mostró Carlos Corberán en la sala de prensa, dejando claro que el único objetivo del Valencia es salvar la categoría. "Lo que está claro es que llevamos 35 puntos y tenemos que sumar más puntos para garantizar que el Valencia esté en Primera División y, a corto plazo, esa es la mentalidad que tiene el equipo", zanjó el míster.