Danjuma responde ante los planes del Valencia en el mercado de fichajes

El neerlandés no ha cumplido con las expectativas en una temporada en la que ha ido de más a menos. Un rendimiento que hace que el club de Mestalla esté abierto a darle salida a un jugador que le ha lanzado un mensaje a la afición valencianista a través de sus redes sociales

Arnaut Danjuma ha sido una de las decepciones del Valencia CF en esta temporada. El atacante llegó como una de las grandes apuestas del equipo que entrena Carlos Corberán. Comenzó bien pero se fue apagando hasta el punto de perder mucho protagonismo. Tanto es así que no jugó en los últimos cuatro partidos de LaLiga. Es por ello que el Valencia CF va a intentar darle salida en el mercado de fichajes de verano. Ante este plan, Danjuma ha lanzado un mensaje a la afición del Valencia CF a través de sus redes sociales.

El plan del Valencia CF con Danjuma en el mercado de fichajes de verano

El Valencia CF está explorando el mercado de fichajes, buscando un equipo que asume el coste salarial que tiene Arnaut Danjuma. Con contrato hasta el verano de 2028, su salida le daría margen en el límite salarial al equipo que entrena Carlos Corberán que tendría así más margen para fichar futbolistas durante este verano.

No será fácil encontrar una solución para Arnaut Danjuma ya que el neerlandés, de origen nigeriano, ha tenido una temporada para olvidar en la que ha marcado 4 goles y ha dado 3 asistencias, pero su última anotación se produjo en octubre cuando le marcó al modesto UD Maracena en la primera ronda de la Copa del Rey. En LaLiga no ve puerta desde el mes de septiembre pasado en un encuentro frente al Real Oviedo.

Con estos antecedentes, lo cual se une a sus últimas temporadas en el Villarreal CF y el Girona FC en donde tampoco dio la talla, encontrarle equipo a Arnaut Danjuma se antoja muy complicado.

Arnaut Danjuma lanza un mensaje a la afición del Valencia CF

Arnaut Danjuma ha comenzado su alegato señalando que ahora comprende lo que es el Valencia CF. Un club exigente y con una afición bastante especial. "Valencianistas, ser segundos es ser el primero de los últimos. Siempre intento dar lo mejor de mí y entregarlo todo por este club, por la afición y por mis compañeros. La recepción que he recibido en mi primera temporada ha sido increíble, y ahora entiendo de verdad lo especial que es este club".

El atacante ha hecho propósito de enmienda ya que ha admitido que no ha rendido a su mejor nivel, pero al mismo tiempo ha dejado claro que su futuro pasa por el Valencia CF, dejando de lado las informaciones que hay sobre su posible salida. El neerlandés, de 29 años, ha dicho que ya está centrado en trabajar de cara a la siguiente temporada. "Esta temporada, sin duda, no ha estado a la altura de lo que vosotros merecéis, y eso me deja con una promesa: volveremos más fuertes, trabajaremos aún más y daremos todavía más la próxima temporada para llevar a este club hermoso, junto a su increíble afición, al lugar que merece. Descansad y nos vemos pronto".

Por tanto, el Valencia CF tendrá que trabajar con mimo la posible salida de Arnaut Danjuma durante este mercado de fichajes de verano.