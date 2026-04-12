El gol de Lucas Cepeda en el Elche - Valencia pone patas arriba el descenso en LaLiga

El delantero chileno, que llegó en el pasado mercado de fichajes de invierno, logró su primer gol con el conjunto de Eder Sarabia, que les situó momentáneamente fuera del descenso

El Elche logró una victoria importantísima ante el Valencia en el Martínez Valero. El solitario gol de Lucas Cepeda en el minuto 73 dieron los tres puntos al equipo de Eder Sarabia, que salió momentáneamente de la zona del descenso, a la espera de lo que haga el Mallorca.

Sin embargo, a la victoria del Elche se le suma el triunfo del Sevilla y el empate del Alavés, que pone patas arriba el descenso a falta de siete jornadas para el final de LaLiga EA Sports. No obstante, Lucas Cepeda fue la nota positiva en el Martínez Valero, ya que logró su primer gol con el conjunto de Eder Sarabia.

El Elche, tres puntos y un respiro para la clasificación

El Elche ha vuelto a conseguir un triunfo, el segundo en tres partidos de LaLiga, para seguir su camino de la salvación en Primera División. En un encuentro entre dos equipos con situaciones similares, los de Eder Sarabia lograron los tres puntos delante de su afición, en el Martínez Valero, en un partido dónde el Valencia llegó a perdonar ocasiones clarísimas de gol, pero la eficacia de los locales decantaron la balanza.

Tras ello, Eder Sarabia reconoció la intensa pelea que habrá por jugar una temporada más en Primera División y no descencer: "He visto la tabla de reojo y no estamos en descenso. Es lo bonito del fútbol cuando ganas, pero va a haber mucha tensión hasta el final".

El Martínez Valero, un fortín para el Elche de Eder Sarabia

El Elche volvió a demostrar la fiabilidad que tiene esta temporada cuando juega en el Martínez Valero. El conjunto de Eder Sarabia, con la victoria ante el Valencia, ha logrado 28 de los 32 puntos que tiene en la clasificación de LaLiga EA Sports, siendo el quinto mejor equipo local del campeonato. Además, es el segundo triunfo consecutivo en casa tras el conseguido frente al Mallorca el pasado 21 de marzo.

Tras la victoria contra el Valencia, al Elche le restan tres partidos más esta temporada en el Martínez Valero, contra el Atlético de Madrid, Alavés y Getafe, dónde deberán conseguir los tres puntos para no sufrir de cara a la salvación en Primera División. Por otro lado, los de Eder Sarabia tienen pendiente visitar al Oviedo en el Carlos Tartiere, Celta de Vigo en Balaídos, Real Betis en La Cartuja y al Girona en Montilivi, dónde pondrán punto final a esta Liga EA Sports.

Lucas Cepeda, presente y futuro en la delantera del Elche

Además, Lucas Cepeda tuvo su primer gran partido con Elche. El delantero de Chile ha disputado ya siete partidos con la camiseta del equipo ilicitano y en el día de ayer pudo celebrar su primer tanto y ante su afición. Cabe recordar que el club le firmó, en el pasado mercado de fichajes de enero, hasta junio de 2030, considerándole una apuesta de futuro.

El gol de Lucas Cepeda le podría servir al delantero para tener más protagonismo, como mínimo, en las últimas siete jornadas de LaLiga EA Sports. Sin embargo, el chileno cuenta con la dura competencia en la parcela ofensiva del Elche de Rafa Mir, André Silva y Álvaro Rodríguez, tres variantes con las que ha ido contando Eder Sarabia a lo largo de la temporada.