Thierry Correia señala el error del Valencia y da pistas sobre su futuro

El lateral derecho acaba contrato al final de esta temporada con el Valencia CF y todo apunta a que no va a seguir. El portugués ha hablado también de el club está metido en una espiral de inestabilidad que no beneficia en nada al equipo

Thierry Correia acaba contrato al final de esta temporada con el Valencia CF y todo apunta a que no va a seguir, más después de sus declaraciones ya que el lateral derecho ha señalado que ha hecho un esfuerzo físico, ha estado lastrado por las lesiones, para cerrar su ciclo en el equipo valenciano jugando. El portugués ha dado los motivos que está teniendo el Valencia CF para crecer: la falta de objetivo y el ambiente que se respira entre afición y propiedad.

Thierry Correia ha dicho, en una entrevista en Flashscore, que el Valencia CF no planteó bien la temporada al no marcarse un objetivo lo cual les lastró. "Ese fue nuestro error desde el principio. No teníamos las cosas bien planteadas. Hubo cierta inversión por parte del club, pero nunca decidimos realmente lo que queríamos para esta temporada. Queríamos sumar el mayor número de puntos posible, llegar lo más arriba posible en LaLiga, pero no teníamos un objetivo claro. En un club tan grande como el Valencia, creo que es algo que deberíamos habernos marcado".

El lateral derecho no sólo ha culpado al club sino que también ha dicho que los jugadores no han estado al nivel esperado. A ello ha añadido que también influye el ambiente tóxico entre el club y la afición del Valencia CF. "Sobre todo falta estabilidad. El Valencia es un club muy inestable. Hay un ambiente tóxico entre la afición y la directiva. Esta temporada ha sido entre la directiva, los jugadores y la afición. Nos guste o no, eso es perjudicial. Creo que la culpa también es nuestra, los jugadores son los que pueden cambiar algo y nosotros no".

Thierry Correia acaba contrato con el Valencia CF al final de esta temporada

Thierry Correia acaba contrato al final de esta temporada con el Valencia CF y el club de Mestalla no le ha presentado oferta para que continúe. El portugués apunta a que no va a seguir, más después de sus palabras ya que el defensa ha señalado que hizo un esfuerzo físico para cerrar su ciclo en el Valencia CF jugando.

"Esta temporada nunca me he sentido cómodo físicamente. En abril, acabé lesionándome contra el Mallorca. Fui a un fisioterapeuta fuera de Valencia para estar disponible para los últimos partidos. Quería terminar este ciclo en el Valencia jugando".

Thierry Correia se queda con muchas cosas buenas de su etapa en el Valencia CF. "Vivir en Valencia, jugar en Valencia, debe ser una de las mejores experiencias que hay. La ciudad es increíble. La afición es muy exigente, pero en la calle son muy dulces, te tratan muy bien, siempre se acercan a ti de la mejor manera, incluso en los momentos más difíciles para el club. Siempre te dan un empujón cuando estás fuera. Sólo tengo recuerdos positivos de mis años en Valencia".

Thierry Correia, de 27 años, está abierto a que le lleguen ofertas para continuar su carrera deportiva. El lateral derecho no ha pasado una buena temporada ya que ha estado lastrado por las lesiones, pero aún así ha jugado 25 partidos y 1.450 minutos.