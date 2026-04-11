Sarabia sorprende al valorar el triunfo del Elche sobre el Valencia: "Sabéis que digo las cosas bastante claras"

El técnico vasco del cuadro franjiverde confesó que el resultado más justo habría sido empatar. "En la segunda parte hemos estado incómodos"

El Elche se presentaba este sábado ante su público con la oportunidad de salir del descenso si ganaba y esperando un tropiezo del Sevilla a partir de las 21 horas. El Elche no falló ante el Valencia y el gol de Cepeda en la segunda mitad le dio los tres puntos al cuadro de Eder Sarabia para meterle presión a los de Nervión en el encuentro que vivirán ante el Atlético de Madrid.

El técnico Sarabia se sentó ante los medios de comunicación después del triunfo del Elche y sin ser nada nuevo, cuando fue cuestionado sobre si el de este sábado era un resultado justo, apostó más por un empate para sorpresa -a medias- de los presentes. El Elche ahora mismo es el quinto por la cola con 32 puntos y tendrá que espera que ni el Sevilla hoy ni el Mallorca mañana, ganen para no volver a caer al pozo.

Sarabia confiesa que el empate hubiese sido lo más justo entre Elche Valencia

Sarabia analizó el encuentro dividiéndolo en sus dos partes y reconociendo que sufrieron en el segundo acto a pesar del tanto de Cepeda: "No sé si ganar, pero seguramente empatar, igual sí. Ya sabéis que digo las cosas bastante claras. Creo que no hemos hecho una mala primera parte; creo que ahí nos hemos impuesto seguramente más que ellos. Y han pasado más cosas de las que nosotros queríamos, y hemos podido tener alguna ocasión un poco más clara. Es verdad que también creo que, con esa de Álvaro Rodríguez al final, podíamos haber matado el partido, pero es verdad que en la segunda parte hemos estado incómodos, nos ha pesado un poquito la situación, no estábamos finos, tampoco teníamos esa claridad sin balón que hemos tenido en la primera parte, de saber cuándo ir, de saber cuándo no tanto, de ganar muchos duelos, de ganar muchas acciones después de una buena presión. La segunda nos ha costado un poco más identificar lo que teníamos que hacer y hemos sabido aprovechar esa jugada con uno más. Pero, sinceramente, creo que es probable que el empate habría sido lo más justo".

El empuje moral de la victoria en el Elche

Sarabia comentó lo que le está transmitiendo el Martínez Valero desde que llegó al Elche: "Sabíamos que aquí queda todavía mucho trabajo por hacer para todos, por arriba o por abajo, y hay muchos equipos que igual parecían, o que están un poco más, como nos pasó a nosotros, que no lo mirábamos tan de cerca y ahora estamos metidos ahí. Seguramente para ellos también es una derrota, en ese sentido, dura. Significa muchas cosas. Primero, que otra vez en el Martínez Valero pasan cosas mágicas, como están pasando en los últimos meses; por lo menos, desde que estoy yo así lo siento".

A pesar del triunfo, Sarabia admitió que habrá tensión hasta el último momento por evitar el descenso: "Desde luego que en los partidos va a haber tensión y va a haber mucho en juego. Una victoria te va a sacar del descenso y una derrota te puede meter. Y todavía, cuanto menos partidos vayan quedando, todavía va a ser más determinante. Pero, bueno, no va a ser solo para nosotros, está claro. Yo creo que ahí va a haber muchos equipos que van a estar metidos en esa pelea. Entonces, cuanto mejor sepamos gestionar esas cosas... Y, en ese sentido, también creo que hay muchas cosas positivas".