Uno de los peores Valencia de siempre vuelve a las andadas y se mete en un lío

El equipo de Carlos Corberán enlaza su segunda derrota consecutiva y vuelve a coquetear con el descenso a Segunda división cuando solo faltan siete jornadas para terminar LaLiga. El Valencia CF acumula la tercera peor puntuación de su historia desde que las victorias dan tres puntos en Primera división

El Valencia CF volvió a tropezar en LaLiga después de perder contra el Elche CF por 1-0. Una derrota que provoca que el equipo que entrena Carlos Corberán pierda todas sus opciones de clasificarse para jugar competición europea la próxima temporada y que se meta de nuevo en la lucha por la permanencia en Primera división ya que otra vez se encuentra coqueteando con el descenso a Segunda división. Y es que el Valencia CF está firmando una de las peores temporadas en LaLiga desde que las victorias dan tres puntos.

El Valencia CF, centrado en la permanencia

El Valencia CF se ha complicado la vida demasiado en estas dos últimas jornadas de LaLiga. Las derrotas contra el RC Celta y, ahora, frente al Elche CF hacen que el equipo de Mestalla sume 35 puntos y se quede solamente con 4 puntos de ventaja sobre los puestos de descenso a Segunda división, estando a la espera de que Sevilla FC y RCD Mallorca disputen sus partidos de esta jornada 31 de LaLiga.

De este modo, al Valencia CF no le queda otro objetivo que lograr la permanencia en Primera división en este final de temporada. Una carrera en la que se tendrá que imponer a Real Oviedo, Levante UD, Sevilla FC, RCD Mallorca, Elche CF y Rayo Vallecano.

A priori, el calendario del Valencia CF no es que sea muy complicado, pero el equipo que entrena Carlos Corberán no debe descuidarse lo más mínimo. Al Valencia CF le restan cuatro partidos en casa: Girona FC, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y FC Barcelona; y tres como visitantes: RCD Mallorca, Athletic Club y Real Sociedad. Teniendo 35 puntos en su casillero, tres victorias deberían ser más que suficientes para que el Valencia CF ate la permanencia en Primera división.

El Valencia CF de Carlos Corberán suma la tercera peor puntuación desde que LaLiga da 3 puntos por victoria

El Valencia CF está realizando una temporada muy mala otra vez, similar a las anteriores, habiéndose convertido en un equipo que pelea por la permanencia en Primera división y no por competición europea como hacía en el pasado.

Este Valencia CF de Carlos Corberán está firmando una de las peores campañas desde que las victorias en LaLiga dan tres puntos. Los 35 puntos en 31 partidos, empatan con el registro realizado en la temporada 2020/2021.

A estas alturas el Valencia CF sólo sumó menos puntos en otras dos temporadas. En la 2022/2023 en la que acumulaba 33 puntos, y en la campaña 2015/2016 en la cual sólo sumaba 34 puntos tal y como detalla el compañero Fran Martínez.