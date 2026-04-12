Al Valencia le sale un problema en la recta final de temporada

El equipo que entrena Carlos Corberán sale perjudicado de la jornada 31 debido a que sus rivales en la lucha por la permanencia en Primera división han sumado victorias. El club de Mestalla, además, tiene la posición de central prácticamente en cuadro a falta de 7 partidos para acabar la temporada

El Valencia CF va a volver a vivir un fin de temporada bastante movido en el que tendrá que lograr, otra vez, la permanencia en Primera división. Se esfumó el sueño europeo después de las derrotas contra el RC Celta y el Elche CF y al equipo que entrena Carlos Corberán solo le queda salvarse de la quema en unos siete partidos finales de campeonato en los que puede tener serios problemas en la posición de central ya que solamente César Tárrega queda en plenas condiciones a la espera de que se sepa el alcance de las molestias de Eray Cömert.

Eray Cömert, central del Valencia CF, tuvo que abandonar el partido contra el Elche CF

El Valencia CF sufrió un nuevo contratiempo en la posición de central en el partido contra el Elche CF ya que Eray Cömert tuvo que ser sustituido en el minuto 75 por un fuerte dolor en la cadera que se extiende hasta la zona lumbar.

El defensa suizo está pendiente de que se determine el alcance de su lesión, pero en el Valencia CF, en donde esperan que no sea nada, existe preocupación ya que si Cömert se pierde algún partido sería un problema para el equipo que entrena Carlos Corberán.

Y es que si se confirma que Eray Cömert está lesionado, el Valencia CF se queda en cuadro en la posición de central. Unai Núñez sufre una contractura en el isquiotibial, Copete está de baja por una rotura de menisco y Mouctar Diakhaby fue dado de baja por una grave lesión muscular. Con esta situación, el único central sano que le queda al Valencia CF actualmente es César Tárrega el cual ha vuelto a ganar protagonismo en el Valencia CF en las últimas semanas.

En el Valencia CF van a tratar con mimo a Eray Cömert al que necesitan para el próximo partido de LaLiga en el cual el equipo que entrena Carlos Corberán se enfrenta al RCD Mallorca, un rival directo en la pelea por la permanencia en Primera división.

El Valencia CF corre el riesgo de bajar a Segunda división

La temporada del Valencia CF está siendo para olvidar ya que a falta de siete partidos hay un riesgo real de descender a Segunda división. El equipo que entrena Carlos Corberán sólo suma 35 puntos, su tercera peor puntuación desde que las victorias dan tres puntos en LaLiga, y sólo tiene tres puntos de ventaja sobre los puestos de descenso a Segunda división.

El Valencia CF no se puede despistar en ningún momento ya que no tiene un calendario fácil en el que sumar los puntos suficientes para obtener la permanencia en la élite del fútbol español.