El Valencia no mueve ficha y varios clubes están al acecho para llevarse gratis al goleador de su filial

El club che sigue sin tomar una decisión con respecto a Mario Rodríguez, al que puede renovar de forma unilateral por tres campañas más con ficha del primer equipo, si bien debe resolver la situación antes del 1 de junio

El Valencia tiene varios frentes abiertos en su planificación de cara a la próxima temporada, con las lógicas reservas mientras el equipo no cierre su permanencia en Primera división. Son bastantes los jugadores que acaban contrato a final de curso, incluidos los cedidos, y la idea inicial es seguir contando con varios de ellos, si bien todavía no se ha concretado la continuidad de ninguno. Pero no solo se trabaja pensando en el primer equipo, debiendo tomar también decisiones con respecto a un Valencia Mestalla que ha resurgido tras la destitución de Miguel Ángel Angulo y la llegada a su banquillo de Óscar Sánchez.

17 tantos en lo que va de temporada

Uno de los grandes responsables de que el filial se haya alejado del abismo en Segunda RFEF es Mario Domínguez, que este pasado domingo volvió a ver puerta en la victoria sobre el Sant Andreu (3-1) y acumula ya seis jornadas consecutivas marcando. El granadino, que cumple su octava temporada en la Academia, dejó atrás una grave lesión de rodilla y ha vuelto a confirmar que se trata de un goleador consumado, acumulando 14 tantos en la competición liguera y otros tres en la Premier League International Cup.

Sin contactos con su entorno

Pero el Valencia sigue sin dar el paso necesario para retenerlo. Tiene en su mano la posibilidad de renovar de forma unilateral su contrato, que acaba el 30 de junio, por tres temporadas más. Pero siguen pasando las semanas y no se decide a ejecutar dicha cláusula, viendo cómo se acerca el final de un plazo que expirará el próximo 1 de junio. Según apunta el diario Marca, no ha habido movimiento alguno ni contactos con su entorno para tratar el asunto.

Las fórmulas alternativas

Viendo su destacado rendimiento en el filial, resulta difícil comprender que en Mestalla no tengan claro seguir contando con Mario Domínguez. Pero esa ampliación automática, en realidad, tiene truco, pues debe ir emparejada con su ascenso a la primera plantilla. Tampoco, en cualquier caso, se le ha tanteado para ofrecerle una propuesta alternativa, que podría pasar por una salida en forma de cesión o mediante un traspaso con opción de recompra que permita al Valencia seguir manteniendo el control sobre uno de los mayores activos de cantera.

Corberán no da el paso que sí dieron Bordalás y Baraja

A sus 22 años, todos asumen que el delantero andaluz debe dar un salto de categoría la próxima campaña, pero Carlos Corberán solo ha llamado a filas de momento para el duelo de la Copa del Rey ante el Maracena, donde finalmente no tuvo minutos. Atrás quedan sus cinco partidos en LaLiga, en la que debutó con apenas 18 años de la mano de José Bordalás, que le dio la oportunidad en las dos últimas jornadas de la 21/22. Luego también fue promocionado por Rubén Baraja en el arranque de la 23/24, en la que participó en otros tres choques. Pero desde entonces no ha vuelto a asomarse a la elite.

Pretendientes en España y el extranjero

Ahora, en el mejor momento de su carrera con el Valencia Mestalla, Mario Domínguez espera que el club che tome una decisión con menos de dos meses de margen. Mientras tanto, ya hay varios clubes pendientes tanto en España como en el extranjero, dispuestos a lanzar sus redes sobre un goleador que podría salir gratis para buscar nuevas aventuras lejos de la entidad en la que se ha formado, tras llegar muy joven procedente del Granada.