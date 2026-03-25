Los malos modos del Valencia en la destitución de Angulo

El club che ha decidido destituir al hasta ahora técnico de su filial debido a los malos resultados Lo hizo mediante una breve reunión con Kiat Lim y Ron Gourlay, sin explicaciones concretas y donde se le exigió un proyecto si quiere continuar ligado a la entidad después de 26 años en la misma

El Valencia ha decidido destituir a Miguel Ángel Angulo como técnico de su filial. La mala marcha del equipo en el Grupo 3 de Segunda RFEF, donde pelea por el descenso a falta de seis jornadas para el final, han precipitado los acontecimientos. Pero lo realmente llamativo han sido las formas con las que ha sido tratada una figura emblemática en el club che, que arribó muy joven procedente de la cantera del Sporting de Gijón y ha estado más de 25 años ligado a la entidad. Primero como jugador, defendiendo la camiseta blanquinegra en 433 partidos. Y desde hace más de una década como entrenador en la Academia, ocupando desde 2021 el banquillo del Valencia Mestalla.

La mala racha del Valencia Mestalla

Las cuestiones objetivas de su destitución pocos la discuten. En un principio el objetivo era pelear por el ascenso a Primera RFEF, como hizo la pasada campaña. Pero el filial valencianista no gana desde finales de enero y solo ha sumado 5 puntos de los últimos 21 posibles, lo que le ha llevado a ocupar en estos momentos el puesto de promoción de descenso, a solo dos unidades de la zona que le haría perder de forma automática la categoría.

Sobre la mesa, la opción de la desvinculación

Otra cosa son los modos empleados por el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, y el presidente Kiat Lim, que ha aprovechando su estancia en la ciudad para comunicarle la decisión a Angulo. La reunión, no obstante, solo duró unos minutos, según informa Marca. Fue todo muy rápido y frío. Ni siquiera le dieron explicaciones concretas. Además, Gourlay le trasladó que deberá ponerse en contacto con su representante o su abogado para decidir si quiere firmar la desvinculación del club o en su lugar entiende que puede aportar en otra área, instándole a presentar un proyecto en ese caso.

Corberán, sorprendido

Ante tal situación, el ya ex técnico del Mestalla, que no ha sido despedido como tal, sino relevado de su puesto, se marchó dolido de la Ciudad Deportiva de Paterna. Hasta Carlos Corberán, al cruzárselo, se sorprendió de su cese, pues no tenía constancia de ello pese a haberse visto las caras anteriormente con los responsables del club para tratar su renovación, cónclave en el que no le dijeron nada.

Óscar Sánchez da el salto desde el Juvenil A

El club che, mientras tanto, le ha deseado "la mejor de las suertes" al preparador asturiano y ha querido "agradecer" su labor "en estas cinco temporadas en el filial, en todo el periodo previo en que ha participado en distintas funciones en la formación de los jugadores de la Academia, así como en toda su carrera profesional en el Valencia". En su lugar, el elegido para tratar de lograr la salvación es Óscar Sánchez, hasta ahora entrenador del Juvenil A.

26 temporadas entre jugador y entrenador

Angulo, por tanto, deberá decidir ahora si decide quedarse en otro puesto o hace las maletas para abandonar un Valencia del que es historia viva. No en vano, nadie ha levantado más títulos con la camiseta che como jugador (dos Ligas, dos Copas del Rey, una Supercopa de España, una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa y una Copa Intertoto en 12 temporadas). Como entrenador, además, también tuvo un breve paso por el primer equipo como asistente de Gary Neville en la 15/16, aunque la mayor parte de sus 14 campañas las ha pasado en la cantera.