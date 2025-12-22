El futuro y la salvación del Valencia están en la cantera: "Creemos que hay mucho potencial y talento"

El entrenador del filial, Angulo, subraya que en la cantera del Valencia "hay mucho potencial y talento" y deja caer a la directiva que "hay que aprovecharlo"

El Valencia se marcha al parón de Navidad con un empate insuficiente ante el Mallorca. El estado de crisis vuelve a declararse en las oficinas de Mestalla que subraya el mercado de fichajes como clave para salvar los muebles. Ya, en verano, el conjunto che incorporó a 6 jugadores a sus filas, pero quitando a Danjuma y Agirrezabala, el resto no se ha adaptado todo lo rápido que esperaba la dirección deportiva. Mientras que los rumores acerca de fichajes se multiplican y el club maneja opciones tanto para la delantera como para la defensa, la cantera del Valencia pide paso y se presenta, según Angulo, entrenador del Valencia Mestalla, como el futuro y salvación del Valencia.

Angulo sobre el filial del Valencia: "Creemos que hay mucho potencial y talento, y hay que aprovecharlo"

Tras la tercera victoria consecutiva del VFC Mestalla, Angulo ha sacado pecho por la cantera y anuncia a la dirección deportiva que "hay mucho potencial" en las filas del filial che. "Afrontamos 2026 con la ilusión y la ambición de estar mejor clasificados y seguir formando a estos jugadores, que son un grupo increíble. Creemos que hay mucho potencial y talento, y hay que aprovecharlo", subraya el técnico che que también espera refuerzos para el filial. "Vamos a entrar a valorarlo y decidiremos. El equipo tiene buena dinámica y vamos a ver las sensaciones de aquí al 30 de junio, que jugadores tienen posibilidades y cuales no. Pero bueno, es algo que estamos trabajando constantemente durante todo el año y veremos las posibilidades que hay para reforzar al equipo, para mejorarlo y para que puedan venir jugadores que nos ayuden a estar mejor clasificados", destacó en los medios del club.

Tras los pasos de Javi Guerra y Diego López en el Valencia

Los dos últimos grandes ejemplos de jugadores del Valencia Mestalla que han llegado al primer equipo y se han hecho un nombre en el once de Carlos Corberán son Diego López y Javi Guerra. Ambos futbolistas son, actualmente, insustituibles para el cuadro che y dos de los mejores jugadores del plantel. Carlos Corberán supo sacar el pasado curso, el máximo rendimiento a ambos futbolistas que, con el inicio de la nueva temporada, han disminuido en gran medida su nivel. El asturiano suma 4 goles en 19 partidos disputados entre LaLiga y la Copa del Rey. El de Gilet, por otro lado, aún no se ha estrenado de cara a puerta en este curso, aunque ha firmado 2 asistencias. El bajón del rendimiento del centrocampista es una de la tareas pendientes de Corberán que necesita la mejor versión de Javi Guerra para volver a sacar a flote al Valencia.