Una perla descontenta en el Valencia: ya jugó con Corberán y ahora se valora su cesión

El técnico che tiró en pretemporada del joven delantero Aimar Blázquez, al que también convocó en las primeras jornadas de LaLiga, pero en el filial no está teniendo el protagonismo esperado y ya hay clubes llamando a su puerta

El Valencia se lanzará al mercado de enero con dos claras prioridades: un central y un delantero. En ataque, es Hugo Duro quien sigue tirando del carro (ante el Sevilla FC logró su quinto tanto del curso), pero la aportación de Lucas Beltrán está muy lejos de lo esperado, por más que el argentino se quitase "la mochila" del peso de su primer gol en el duelo de Copa del Rey ante el Cartagena. Mientras tanto, por debajo, sorprende la situación del ariete al que Carlos Corberán recurrió en verano ante la falta de efectivos en punta: Aimar Blázquez. El canterano estaba llamado a dar otro paso al frente este curso para ir asomando la cabeza en el primer equipo, pero lejos de ello se encuentra descontento con su actual situación en el Valencia Mestalla.

Del récord juvenil al primer equipo

El espigado delantero madrileño, de 194 centímetros de altura, fue el máximo goleador juvenil a nivel nacional la pasada campaña, al anotar 23 tantos en 20 partidos con el Juvenil A en División de Honor. Esto hizo que en pretemporada debutase con los 'mayores' en el amistoso disputado en Alemania ante el Borussia Mönchengladbach, repitiendo también en el Trofeu Taronja ante el Torino. Incluso siguió contando para el técnico de Cheste una vez arrancada la campaña, pues fue convocado en las tres primeras jornadas de LaLiga sin llegar a debutar.

Los números de Aimar Blázquez en el Valencia Mestalla

Pero en el filial, a las órdenes de Miguel Ángel Ángulo, el internacional sub 19 siente que no tiene el protagonismo que buscaba. Ha participado en 12 de los 14 encuentros disputados, pero solo ha sido titular en cinco de ellos y apenas suma un gol. Por ello, en su entorno existe cierto nerviosismo, ante el temor de que pueda verse estancado en su progresión, a lo que se suma el interés de otros clubes que llaman a su puerta, como informa Tribuna VCF.

La cláusula de su contrato con el Valencia

En el Valencia, no obstante, están tranquilos, pues tienen atado al jugador hasta 2027. Además, en el contrato existe una cláusula que permite al club che extender por dos campañas más dicha vinculación siempre que Aimar Blázquez entre en dinámica del primer equipo, sin necesidad de hacerle ficha profesional. Aunque no es menos cierto que el madrileño ha dado muestras en su corta carrera de que no tiene reparos en cambiar de aires para buscar lo mejor para su crecimiento, pasando antes de aterrizar en Paterna en 2021 por las canteras de Rayo Vallecano, Real Madrid, Leganés y Villarreal.

La opción de una cesión en Segunda

De momento, los técnicos valencianistas le piden paciencia, haciéndolo ver que, a sus 19 años, se trata de algo normal dentro del proceso de madurez futbolística que debe ir adquiriendo. Pero Aimar Blázquez cree que necesita un impulso y en Mestalla solo accederían por ahora a una cesión a algún club de Segunda división, como sucedió el pasado verano con la marcha de Iker Córdoba al Mirandés.