El nombramiento del Nou Mestalla como sede del Mundial 2030 tiene fecha

El presidente de la Federación Valenciana de Fútbol se ha pronunciado sobre la renuncia de A Coruña, lo que da más posibilidades a Valencia de ser sede, algo que Salvador Gomar vería confirmado "a final de año"

La renuncia de A Coruña a ser sede del Mundial 2030 que organizará España junto a Portugal y Marruecos ha vuelto a abrir el debate de quién será su sustituta. De momento, de las once presentadas en un principio han quedado nueve tras caerse tanto A Coruña como Málaga hace ya unos meses. Y esas dos vacantes están siendo reclamadas por Vigo y Valencia, dos casos muy diferentes.

Mientras que la Real Federación Española de Fútbol sigue sin aceptar la inclusión de Vigo, lo que está provocando una guerra abierta entre Abel Caballero, alcalde de la ciudad olívica, y Rafael Louzán, presidente de la RFEF. Sin embargo, en cuanto al Nou Mestalla hay un consenso absoluto. Tanto la RFEF como el Gobierno mostraron su satisfacción por la reanudación de las obras del estadio y que Valencia pueda sumarse a la lista de sedes.

Una opción que ha ganando muchos más enteros tras la renuncia de hoy de A Coruña, sobre la que se ha pronunciado Salvado Gomar, presidente de la Federación Valenciana de Fútbol (FFCV). "La FIFA vendrá después del Mundial de los Estados Unidos y pienso que hasta esta fecha no sabremos nada, pero sí que es bueno saber si ha habido una que renunció en Málaga y otra sede, que es Coruña, también se va a descabalgar, eso da más oportunidades a la sede del Nou Mestalla, cuyas obras van va bastante avanzadas", ha dicho en declaraciones a À Punt.

El presidente de la FFCV además ha puesto fecha aproximada para conocer oficialmente si el Nou Mestalla acaba siendo incluida como sede del Mundial 2030. "Yo creo que un Mundial en España sin Valencia no se vería bien. Yo creo que lo sabremos a final de año", ha vaticinado Gomar.Por último, Gomar dejó claro que Valencia nunca dejó de ser una opción, sobre todo tras reanudarse las obras del Nou Mestalla. "En ningún momento nos hemos echado atrás, siempre hemos pensado que Valencia será el estadio más nuevo de todas las sedes, al menos de las de España. ¿Cómo no tiene que ser Valencia sede con 70.000 espectadores? Yo creo que será una de las mejores sedes del Mundial 2030", finalizó.

Las nueve sedes que quedan actualmente

Tras la renuncia de La Rosaleda de Málaga y Riazor de A Coruña, en estos momento España se queda tan solo con nueve de las once sedes iniciales que la RFEF anunció el 19 de julio de 2024, de las que quedan las siguientes: Anoeta (San Sebastián), Camp Nou (Barcelona), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilla), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Zaragoza), RCDE Stadium (Barcelona, Cornellá-El Prat), San Mamés (Bilbao) y Santiago Bernabéu (Madrid).