El Valencia recrea las zonas 'vip' del Nou Mestalla: ya se conoce el precio y se han vendido la mitad

El Valencia recread las diez zonas de butacas vip en un 'centro de experiencia' que ya se puede visitar, y algunas de ellas ya están a la venta

El Valencia ha recreado las diez zonas de butacas con servicios extra que tendrá el Nou Mestalla en un 'centro de experiencia' junto al actual estadio de Mestalla para que sus seguidores y empresas interesadas puedan visualizar las diferentes opciones. El Valencia ha diseñado diez categorías de 'hospitality' con un total de 6.500 butacas para un estadio cuyas obras retomó en enero tras un parón de dieciséis años y que espera tener listo para julio de 2027.

El 'centro de experiencia' inaugurado en la avenida de Suecia 17 los interesados verán recreados con tecnología '3D' dichos espacios y la visión del estadio que se tendrá desde esas zonas. En una visita guiada con los medios de comunicación junto a la empresa Legends, que comercializa este tipo de producto, el Valencia trasladó que lo que denominan 'hospitality' no corresponde al concepto de 'vip' del actual estadio sino que es un asiento diferente al aforo general con un servicio extra.

En la presentación estuvieron presentes el director general del Valencia, Javier Solis, el director del área afición del Valencia, Franco Segarra, el director de marketing del Valencia, Jorge García, el director de proyectos de Legends, Alberto Zambrana, y la VP Ventas Globales Iberia de Legends, Duna Pigray.

Las seis mil quinientas butacas estarán situadas en la parte central del estadio, en la zona oeste y este. Los tres productos que se han comenzado a comercializar son las 'mediterranean suites', 'suites' y 'loges', mientras que el resto se comenzará a vender en 2026.

Los precios de los diferentes espacios 'vips'

De los productos comercializados, se ha vendido ya más de la mitad, según indicó el club, que informó que las 'suites' se venden por un precio de entre 60.000 y 90.000 euros por temporada, con el IVA aparte, mientras que los 'loges' están en un precio de 33.000 euros más IVA por ejercicio.

Algunos de estos productos se venden con contratos multianuales y quienes alquilen una 'suite' la tendrán a su disposición para poder reunirse cualquier día del año, mientras que, cuando haya conciertos, podrán tener preferencia para adquirir ese espacio siempre que el promotor lo permita.

"Se trata de un punto de encuentro exclusivo, que combina tecnología con un enfoque inmersivo, en el cual se puede experimentar de lleno lo que se vivirá en el Nou Mestalla. Además, los clientes potenciales e interesados podrán, mediante visitas personalizadas y concertadas, ver, tocar y sentir las distintas estancias premium y los servicios de valor añadido de dicha oferta", detalla el Valencia en su comunicado.