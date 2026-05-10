Dani Martín incendia Valencia con un grito racista contra Peter Lim que acaba en polémica: "Que se vaya el chino ese ya"

El cantante llenó el Roig Arena con 16.000 espectadores en su gira de 25 años, mostró su cariño por el Valencia CF y terminó viralizado por una frase desafortunada sobre el dueño del club

Dani Martín hizo vibrar Valencia con un concierto multitudinario en el Roig Arena, donde colgó el cartel de ‘sold out’ en plena gira por sus 25 años de carrera musical. El cantante madrileño reunió a más de 16.000 espectadores en una noche cargada de emoción.

El momento más comentado, sin embargo, llegó cuando habló del Valencia CF y de Peter Lim. Su crítica al máximo accionista fue recibida con gritos de “Peter, vete ya”, pero también provocó polémica por una expresión racista y desafortunada.

Dani Martín llena el Roig Arena y convierte al Valencia CF en protagonista

El concierto de Dani Martín en Valencia tenía todos los ingredientes para ser una de las grandes noches musicales del fin de semana. El artista repasó canciones de distintas etapas de su carrera dentro de la gira ‘25 P*t*s años’, una celebración de su trayectoria desde El Canto del Loco hasta su etapa en solitario.

El Roig Arena respondió con un lleno absoluto y un ambiente de enorme conexión entre el cantante y el público. Pero, entre recuerdos, canciones y discursos, el fútbol terminó entrando de lleno en el espectáculo.

Dani Martín, reconocido aficionado al fútbol y seguidor del Atlético de Madrid, quiso tener un guiño con la ciudad y con el Valencia CF. El problema fue la forma. Al hablar de la situación del club valencianista, apuntó directamente a Peter Lim, máximo accionista de la entidad, con una frase que se hizo viral en cuestión de minutos.

Peter Lim vuelve a ser señalado en Valencia tras años de crisis deportiva

La reacción del público no se entiende sin el contexto que rodea al Valencia CF. La figura de Peter Lim lleva años siendo el centro de las críticas de gran parte del valencianismo, que le responsabiliza del deterioro deportivo, institucional y social del club.

El Valencia ha pasado de ser un habitual de las competiciones europeas a vivir instalado en la incertidumbre. En las últimas temporadas, el equipo ha tenido que mirar más hacia la permanencia que hacia objetivos acordes a su historia, mientras Mestalla ha convertido el “Peter, vete ya” en un cántico recurrente.

Dani Martín conectó con ese sentimiento de hartazgo. Desde el escenario, afirmó que ama al Valencia, que tiene amigos dentro del club y que lo considera una gran entidad. El problema llegó cuando el cantante utilizó una expresión racista para referirse al empresario de Singapur.

Dani Martín provoca el cántico de “Peter, vete ya” en pleno concierto

El cantante madrileño se dirigió al público sentado sobre el escenario y lanzó su mensaje contra Peter Lim: “Que se vaya el chino ese ya. Que ha venido a un partido ¿no?, que se vaya el chino ya”. La respuesta fue inmediata: miles de personas comenzaron a corear el ya habitual “Peter, vete ya”.

El propio cantante pareció darse cuenta al instante de que el momento podía marcar el día siguiente. “Parad ya, que si no es de lo único que se hablará mañana en los periódicos”, llegó a decir, consciente del impacto que podía tener el comentario.

Dani Martín, fútbol y una nueva polémica en plena gira

No es la primera vez que una intervención de Dani Martín en un concierto termina generando conversación más allá de la música. Ya ocurrió en Madrid, cuando recomendó “no votar a nadie” durante un discurso que también tuvo recorrido político y mediático.

En Valencia, sin embargo, el asunto era mucho más sensible. El malestar contra Peter Lim es una herida abierta para el valencianismo y cualquier mensaje sobre el dueño del club tiene una carga emocional enorme. Dani Martín pisó ese terreno y terminó provocando una reacción masiva.

Con un comentario racista, el cantante madrileño vuelve a estar en el centro del debate mediático. Por su parte, los aficionados del Valencia pueden respirar tranquilos tras la victoria ante el Athletic Club en la jornada 35 de LaLiga, que los aleja casi definitivamente del descenso.