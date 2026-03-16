La caída del Valencia también afecta a su tasación: Diego López y César Tárrega, los que más pierden

La plantilla che es la segunda de LaLiga que más valor de mercado ha perdido en los últimos meses, siendo en total ocho los jugadores que se han devaluado

El Valencia desperdició ante el Oviedo una ocasión propicia a priori para alejarse casi definitivamente del descenso e ilusionar a su afición con la posibilidad de pelear por Europa. La visita al colista acabó con mala imagen y una derrota por la mínima que vuelve a obligar al conjunto che a mirar con temor al pozo y olvidarse de cotas mayores en otra decepcionante temporada.

Más de 7 millones de euros de pérdida

El pobre rendimiento por el equipo dirigido por Carlos Corberán hace que sean muchas las dudas con respecto a la continuidad del técnico de Cheste de cara a la próxima temporada. Pero las consecuencias también afectan a una plantilla que se ha devaluado. Así, según la última actualización realizada por el portal especializada Transfermarkt, el valor de mercado de los jugadores valencianistas ha caído un 4,3% en global, siendo el segundo equipo de toda LaLiga que más ha perdido, solo por detrás del Athletic.

El precio teórico del plantel che ha bajado de 171 millones a 163,6 millones de euros. Un descenso de 7,4 kilos que, pese a todo, mantiene al Valencia en el octavo lugar del ranking. Una posición económica que no se corresponde con la clasificación real del equipo, decimotercero en estos momentos.

César Tárrega y Diego López: el precio de la suplencia

En concreto, son ocho los protagonistas de este descenso, siendo César Tárrega y Diego López los dos que más han visto disminuir su cotización, pasando de 15 a 12 millones de euros. En el caso del central, ha sido insustituible para Corberán durante gran parte de la campaña, pero su situación ha cambiado de forma radical y ni siquiera ha salido del banquillo en cuatro de las seis últimas jornadas. Por su parte, el extremo asuiriano también comenzó el curso pero ha pasado a ser un suplente habitual, pagando ese nuevo estatus con la citada devaluación.

André Almeida y dos fichajes fallidos

Del mismo modo, André Almeida ha dejado de tener el protagonismo del que gozó durante un tamo de la temporada y su valor ha disminuido de 9 a 7,5 millones de euros, la misma cantidad que el francés Baptiste Santamaria, uno de los fichajes fallidos del pasado verano, que pasa de 4,5 a 3 kilos. Junto al mediocentro, otro refuerzo con el que se pinchó en hueso es Dani Raba, que apenas ha contado para Corberán, lo que ha hecho que su cotización caiga de 2,5 a 1,5 millones.

La sorpresa de Guido Rodríguez

Por otro lado, entra dentro de lo esperado que también vean reducido su valor de mercado los lesionados de larga duración, como es el caso de Mouctart Diakhaby (de 2,8 a 2 millones) y Dimitri Foulquier (de 1,2 a 1). Lo llamativo, en cambio, es el caso de Guido Rodríguez, que llegó en enero de un West Ham donde apenas jugaba y está ofreciendo un buen nivel en su regreso a LaLiga. Pese a ello, su valor baja de 6 a 5 millones, aunque también su edad (31 años) tiene su peso en estos cálculos.

Los cuatro valencianistas que suben de valor de mercado

En el otro lado de la balanza, por su parte, solo cuatro jugadores valencianistas se han revalorizado en estos últimos meses. Era de esperar que entre ellos estuviese Eray Cömert, que disfruta de su mejor momento en la capital del Turia con su futuro en el aire y pasa de 2 a 2,5 millones. Además, completan esta esperanzadora nómina Copete (de 4 a 5 kilos), Jesús Vázquez (de 3 a 4) y el cedido Ramazani (de 6 a 8), el que más crece de todos.