El Valencia se hunde en el balón parado: cerca del 40% de los goles recibidos

El gol recibido ante el Real Oviedo volvió a subrayar su fragilidad defensiva del Valencia en las acciones a balón parado, ya que cerca del 40 por ciento de los goles que le han encajado este curso se han producido en este tipo de jugadas

El Valencia regresó a la senda de la victoria tras una mala actuación en el Carlos Tartiere que dejó a la vista las debilidades del cuadro de Carlos Corberán. El balón parado volvió a condenar al cuadro de Mestalla, siendo la causa por la que el Valencia ha concedido cerca del 40% de los goles esta temporada.

El Valencia sufre a balón parado

El gol recibido por los valencianistas volvió a subrayar su fragilidad defensiva en las acciones a balón parado, ya que cerca del 40 por ciento de los goles que le han encajado este curso se han producido en este tipo de jugadas, lo que le sitúa entre los equipos con peor registro de la liga en este sentido. El tanto firmado por David Costas recordó fallos ya cometidos en otros desplazamientos, en los que los de Corberán concedieron goles en situaciones de estrategia, así como momentos de desconexión defensiva.

En el Valencia son conocedores de este mal que acecha a la plantilla. Sin ir más lejos, Gayá recalcó los errores a balón parado del Valencia, hecho que le costó la derrota en el Carlos Tartiere. "Luego, otra vez, el balón parado. Los partidos y LALIGA están muy igualados y los detalles han caído de su parte. No hemos estado bien. Tenemos que mirar ya el partido ante el Sevilla FC y queremos volver a la senda de la victoria", subrayaba el capitán. Guido también hizo hincapié en el gol recibido e invita a la plantilla a trabajar más y estar más pendiente en el balón parado. "Es un error que nos pasó y que tenemos que mejorar y trabajar. Al final, nos había sacado ya un córner rápido y en el segundo nos metieron el gol", sentencia.

El Valencia se atasca lejos de Mestalla

Además del balón parado, nuevamente, lejos de casa el Valencia nunca tuvo el control del centro del campo y fue el Oviedo, salvo en pequeñas fases, el que marcó el ritmo del encuentro, con serias dificultades para los visitantes para tener la posesión del balón. El contraste con el rendimiento en Mestalla en los últimos partidos es notable, ya que ante los suyos el equipo de Carlos Corberán suele iniciar los encuentros con más intensidad, genera más ocasiones y sufre menos para abrir defensas rivales, dónde nota un empuje considerable de la grada valencianista.

Asimismo, en defensa el equipo se muestra más compacto y con menos errores, lo que le lleva a sumar puntos con cierta regularidad en Mestalla pero deja escapar demasiados en sus visitas ligueras. Lejos de ser puntual, pese a la condición de colista del rival, la derrota en Oviedo confirma una tendencia que condiciona la temporada del Valencia, como es la incapacidad para trasladar a sus desplazamientos al menos el nivel competitivo que muestra ante su afición.