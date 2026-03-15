Gayá reconoce los errores del Valencia en su partido número 400: "No hemos estado bien"

El capitán del Valencia reconoció que el equipo no estuvo a la altura ante el Oviedo, partido en el que Gayá cumple 400 encuentros vistiendo la casaca blanca

El Valencia desaprovechó una gran oportunidad para dejar atrás la lucha por el descenso y vivir un tramo de temporada más tranquilo tras un curso irregular e inestable. Los valencianos perdieron ante el colista de LaLiga, el Real Oviedo, que volvió a dejar en evidencia las carencias del cuadro valencianista. Gayá, capitán del cuadro de Mestalla, reconoció que el equipo no estuvo a la altura en su partido número 400 con la camiseta del Valencia.

Gayá reconoce los problemas del Valencia

El defensor del Valencia se mostró muy disgustado por la dolorosa derrota que sufrió su equipo ante el Real Oviedo. Los valencianistas tenían una oportunidad única para empezar a pensar en cambiar de objetivos, pero la realidad es que la plantilla del Valencia no da para otra cosa que no sea la salvación. "Veníamos con la ilusión de conseguir los tres puntos y no ha podido ser, sobre todo, penalizados por esa primera parte donde el equipo no ha estado bien y el Real Oviedo ha sido mejor. Luego, otra vez, el balón parado. Los partidos y LALIGA están muy igualados y los detalles han caído de su parte. No hemos estado bien. Tenemos que mirar ya el partido ante el Sevilla FC y queremos volver a la senda de la victoria", destacó a los medios del club Gayá que reconoce el mal momento del equipo.

Nuevo hito de Gayá con el Valencia

La alegría del partido la protagonizó Gayà que alcanzó este sábado los 400 partidos oficiales con el equipo valencianista con su titularidad en el partido contra el Real Oviedo en el Carlos Tartiere. De esta forma, el capitán se convierte en el séptimo jugador con más partidos en la historia de la entidad igualando a Enrique Saura. El lateral izquierdo, de 30 años y nacido en Pedreguer (Alicante), llegó a la academia valencianista con once años, donde se formó hasta su debut con el primer equipo en partido oficial en dieciseisavos de la Copa del Rey ante el Llagostera el 30 de octubre de 2012.

En Liga no debutó hasta dos años después. Su primer partido en la máxima categoría española fue el 27 de abril de 2014 contra el Atlético de Madrid en Mestalla, una competición en la que acumula 335 encuentros con el de este sábado. El resto de partidos se reparten entre Copa del Rey (34), Liga de Campeones (18), Liga Europa (11) y Supercopa de España (2) con 12 goles entre todas las competiciones. En 2019 se proclamó campeón de la Copa del Rey en el centenario del Valencia y ha sido internacional con España en 22 ocasiones. Un leve esguince en el tobillo derecho le impidió disputar el Mundial de 2022.