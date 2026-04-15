Bayern Munich - Real Madrid, en directo el partido de la Champions en vivo online
Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el apasionante duelo entre el Bayern y el Real Madrid con los blancos jugándose la temporada con el sueño de remontar el 1-2 de la ida para meterse en semifinales
Bayern München
R. Madrid
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COMIENZA EL PARTIDO EN MÚNICH!
Minuto de silencio en memoria de José Emilio Santamaría.
¡Suena el himno de la Champions y saltan los jugadores al césped!
"Todo en nuestras manos" reza el tifo del Bayern. El ambiente es increíble.
Lleno absoluto en el Allianz Arena. Hay motivos para creer en filas madridistas. El objetivo es ganar. No es un milagro.
Duelo de goleadores esta noche. Harry Kane y Kylian Mbappé son los estandartes hoy. El inglés ha jugado 10 partidos en esta Champions y suma 11 goles. El francés 10 partidos jugados y acumula ya 14 goles.
Todo preparado en el Allianz Arena. Termina el calentamiento de ambos equipos y aquí ya está todo preparado para la épica.
Para detener a Olise, Arbeloa ha mostrado su total confianza en Mendy: "En esa demarcación, Mendy es el mejor lateral izquierdo defensivo del mundo. Tengo mucha confianza en él pese a que sale de lesión y conoce bien a Olise".
"Va a haber fases para todo. Con dos equipos así, lo normal es que haya momentos. No es un equipo muy acostumbrado a defender. Nuestro centro del campo es muy móvil y con buen pie, para poder resistir a los juegos del Bayern", ha comentado Arbeloa.
Ha hablado Arbeloa antes de arrancar el partido con Movistar: "Con muchas ganas de que empiece. Hay que ir a marcar goles. Estamos con confianza".
Caras de concentración entre los jugadores del Real Madrid durante el calentamiento.
Salta a calentar el Real Madrid. Pitada monumental en el Allianz.
Menudo ambientazo en el Allianz.
Se espera un intercambio de golpes en Munich a tenor de los onces de ambos equipos.
Comienza a llenarse el estadio alemán.
El Bayern repite el mismo once que derrotó al Real Madrid en el Bernabéu.
Máxima confianza en filas alemanas para cerrar su billete hacia las semifinales de la Champions.
Repasamos los banquillos de ambos equipos:
Bayern: Urbig, Ito, Kim Min-Jae Alphonso Davies, Guerreiro, Osmani, Musiala, Goretzka y Jackson.
Real Madrid: Fran González, Navarro, Carvajal, Huijsen, Alaba, Carreras, Fran García, Ceballos, Thiago Pitarch, Camavinga, Mastantuono y Gonzalo.
Como en la ida, Musiala empezará el partido desde el banquillo.
¡¡¡CONFIRMAN EL ONCE DEL BAYERN MUNICH!!! ¡VA CON TODO KOMPANY!
Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane.
La dificultad es mayor en un equipo que no atraviesa sus mejores meses, dónde además se le sumó la lesión de Courtois, que tampoco podrá jugar el decisivo partido en Alemania. De esta manera, Lunin asumirá la responsabilidad de estar bajo palos en una eliminatoria ante un Bayern de Múnich que le trae buenos recuerdos, ya que derrotó al equipo alemán en las semifinales de 2024.
Álvaro Arbeloa introduce hasta cuatro cambios con respecto al XI de la ida. Lo más sorprendente es la entrada de Brahim.
"Van a tener enfrente unas camisetas blancas, un escudo redondo, y estoy seguro de que vamos a plantear mucha batalla", recordó Arbeloa en la previa del partido.
Mastantuono ha regresado a la lista del Real Madrid después de ser baja por acumulación de tarjetas amarillas contra el Girona. Arbeloa se ha llevado a un total de 23 futbolistas para la 'final' contra el Bayern de Múnich, dónde tienen en juego prácticamente la temporada tras reducir sus opciones de ganar LaLiga.
Florentino Pérez ha tenido ocasión de saludar a sus jugadores antes de este trascendental encuentro en Múnich. El ritual vuelve a repetirse cada año.
También se mantienen en la alineación Éder Militao y Jude Bellingham, que, precisamente ante el Girona regresaron a un once, y finalmente Alexander-Arnold le ha ganado la partida en el lateral derecho a Dani Carvajal. Brahim jugará en la zona derecha de la medular, Bellingham y Fede Valverde en el centro y Arda Güler en la izquierda.
El hueco del sancionado Aurélien Tchouaméni lo cubrirá Brahim, mientras que Álvaro Carreras se cae del lateral izquierdo y su lugar lo ocupará Mendy tras recuperarse de una lesión y disputar sus primeros minutos ante el Girona en la pasada jornada de Liga.
Arbeloa se la juega con un once muy ofensivo, todo pólvora arriba. Se la juega con Mendy y solo Fede Valverde con un perfil más defensivo en el medio.
Brahim Díaz y Ferland Mendy son las dos grandes novedades del once del Real Madrid, en el que no estará Eduardo Camavinga, para enfrentarse al Bayern Múnich.
El dato es extraordinario: el equipo alemán solo ha perdido uno de sus últimos 28 encuentros europeos en el Allianz Arena, lo que refleja hasta qué punto convierte su estadio en un fortín casi inexpugnable. Con este panorama, el Real Madrid está obligado a firmar una auténtica hazaña si quiere imponerse en Múnich. Un reto mayúsculo, con el billete a semifinales como recompensa.
El Bayern Múnich se ha mostrado prácticamente intratable en casa esta temporada en la Liga de Campeones. De hecho, comparte con el Arsenal y el Tottenham Hotspur el mérito de haber ganado todos sus partidos como local en la competición.
¿Será capaz el Real Madrid de cerrar otra noche mágica? Todos coinciden en el favoritismo del Bayern, pero nadie da por muerto al Madrid. Por algo será...
¡¡ATENCIÓN QUE TENEMOS EL ONCE CONFIRMADO DEL REAL MADRID!!
Lunin; Trent, Militao, Rüdiger, Mendy; Brahim, Bellingham, Valverde; Güler, Mbappé y Vinicius.
Estamos a la espera de ver cuál es el plan de Arbeloa esta noche. Todo apunta a que el técnico salmantino no contará con Camavinga ni con Brahim de inicio.
¡Muy buenas tardes! Toca noche de Champions con este Real Madrid acostumbrado a hacer milagros en Europa. Estamos ya preparados en el Allianz. ¿Habrá remontada blanca?
El Real Madrid buscará la machada en el Allianz Arena con el sueño de lograr el billete a las semifinales de la Champions League tras conocer anoche la eliminación de su eterno rival, un FC Barcelona que cayó en los cuartos de final de la competición a manos del Atlético de Madrid. Saber que el Barça está fuera es un aliciente siempre añadido para un equipo que se enfrenta a la difícil misión de levantar el 1-2 de la ida en el Bernabéu ante un gigantesco Bayern Munich que encara el partido como gran favorito. Pero ya se sabe que con el Madrid en Champions nada se puede dar por hecho.
Y es que los blancos se presentan ante una de esas noches que definen una temporada o se convierten en una pesadilla. El conjunto de Arbeloa visita Alemania sin margen de error. Es todo o nada. Cosa lógica porque el curso se le ha ido torciendo poco a poco hasta quedarse prácticamente sin red.
Al Real Madrid solo le queda la Champions
Tras perder la Supercopa de España contra el Barcelona -un golpe doloroso que dejó secuelas importantes, incluida la salida de Xabi Alonso-, el mazazo en Copa del Rey con un tropiezo de lo más inesperado cayendo eliminado ante el Albacete en octavos-, y con la Liga prácticamente perdida a nueve puntos de su eterno rival, todas las esperanzas se depositan un año más en la Champions.
El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa afronta este partido como su última gran oportunidad de seguir peleando por algo importante. La sensación es clara: o reacciona ahora o la temporada quedará marcada por la decepción. El escenario tampoco ayuda, porque el Allianz Arena no es precisamente un campo sencillo, aunque sí es un lugar donde el Madrid ha sabido competir bien en el pasado.Eso sí, el conjunto blanco no llega en su mejor momento. Más bien todo lo contrario. Las sensaciones tras el parón internacional han sido irregulares, con un equipo que ha perdido solidez, continuidad y confianza. De aquel tramo positivo de semanas atrás apenas queda rastro. Ahora mismo, transmite fragilidad, especialmente en defensa, y le cuesta sostener los partidos.
Bellingham y Militao jugarán en el Allianz
A esto se suman los problemas en la plantilla. Jude Bellingham y Éder Militão están de vuelta, pero todavía lejos de su mejor versión tras sus respectivas lesiones. Su presencia es un refuerzo, pero también una incógnita en cuanto a rendimiento. Además, no estará Aurélien Tchouaméni por sanción, una baja importante que obligará a recomponer el centro del campo.Todo apunta a que Arbeloa tendrá que apostar por una mezcla de experiencia y juventud, con jugadores como Fede Valverde o Arda Güler asumiendo protagonismo en un partido de máxima exigencia. También hay decisiones importantes en defensa, donde Antonio Rüdiger apunta a titular, mientras que la presencia de Ferland Mendy podría ser una de las sorpresas si finalmente está listo.
El Bayern, temible y con varios jugadores muy en forma
Enfrente estará un Bayern que llega con una realidad muy distinta. El equipo alemán, dirigido por Vincent Kompany, vive un momento de estabilidad y confianza. Lidera con autoridad la Bundesliga, sigue compitiendo en otras competiciones y ha demostrado ser un bloque sólido y fiable. No necesita hacer ruido para imponer respeto. Cuenta con jugadores en gran estado de forma como Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Harry Kane o Michael Olise, que pueden decidir el partido en cualquier momento. Es un equipo equilibrado, con recursos y con la ventaja de jugar en casa.Aun así, en Múnich nadie se fía del todo. Porque si hay algo que ha demostrado el Real Madrid a lo largo de su historia es que nunca se le puede dar por muerto. Especialmente en Europa. Aunque esta vez el reto parece mayúsculo, y los precedentes cuando ha perdido en casa no invitan precisamente al optimismo.Eso sí, el recuerdo de algunas grandes noches en el Allianz Arena sigue presente. Resultados contundentes en el pasado que sirven como pequeño hilo de esperanza en medio de un contexto complicado. No es lo habitual, pero tampoco sería la primera vez.