Atlético de Madrid 1-2 FC Barcelona: El Atlético sobrevive al vendaval del Barça y vuela a semifinales

El Atlético de Madrid se mete en semifinales de Champions tras resistir ante el FC Barcelona

Partido épico entre el Atlético y el Barcelona en el MetropolitanoImago

El Atlético de Madrid logró el pase a las semifinales de la UEFA Champions League pese a caer 1-2 ante el FC Barcelona en el Metropolitano, haciendo valer la ventaja obtenida en la ida. El 0-2 conseguido en el Camp Nou terminó siendo decisivo en una eliminatoria marcada por la igualdad, la tensión y la emoción hasta el final.

El conjunto rojiblanco supo sufrir ante un rival que salió decidido a remontar, pero acabó certificando su clasificación con un global favorable de 3-2.

Un inicio arrollador del Barcelona

El equipo de Hansi Flick arrancó con intensidad y golpeó pronto. Apenas en los primeros minutos, Lamine Yamal aprovechó un error defensivo para abrir el marcador, alimentando las esperanzas azulgranas. Poco después, Ferran Torres amplió la ventaja y puso la eliminatoria en tablas, desatando la inquietud en la grada local.

El Barcelona dominaba y generaba ocasiones, mostrando una versión ofensiva ambiciosa que hacía tambalearse al Atlético, sostenido en varias intervenciones de su portero.

La reacción rojiblanca que cambió todo

Cuando más sufría, el equipo de Diego Simeone encontró su momento. En una transición rápida, Ademola Lookman aprovechó un contragolpe para marcar el 1-2 y devolver la ventaja global a los madrileños.

Ese tanto supuso un golpe anímico clave, permitiendo al Atlético asentarse en el partido y manejar mejor los tiempos ante un rival obligado a arriesgar.

Resistencia, polémica y tensión final

En la segunda mitad, el Barcelona insistió en busca del gol que forzara la prórroga. Llegó incluso a marcar, pero el tanto fue anulado por fuera de juego tras revisión del VAR, lo que incrementó la tensión sobre el césped.

El tramo final se complicó aún más para los visitantes tras la expulsión de Eric García, dejando al equipo con diez jugadores en un momento decisivo. A partir de ahí, el Atlético supo jugar con inteligencia, ralentizando el ritmo y defendiendo con orden.

El Metropolitano empuja a un Atlético firme

El ambiente en el estadio fue determinante. El Metropolitano se convirtió en un auténtico fortín, empujando a los suyos en los momentos más delicados. El Atlético, fiel a su estilo, compitió con intensidad, oficio y carácter para cerrar una eliminatoria de máximo nivel.

Con esta clasificación, los rojiblancos alcanzan unas nuevas semifinales europeas y mantienen vivo el sueño continental, recordando noches pasadas y mirando con ambición al futuro.

Ficha técnica

Atlético de Madrid: Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone (Baena, min. 65), Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman (Nico González, min. 65); Julián Álvarez y Antoine Griezmann (Sørloth, min. 75).

FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Gerard Martín, Eric García, Joao Cancelo (Araujo, min. 88); Pedri, Gavi (Frenkie de Jong, min. 79); Lamine Yamal, Dani Olmo (Badghi, min. 88), Fermín López (Rashford, min. 68); Ferran Torres (Lewandowski, min. 68).

Goles: 0-1 (min. 4): Lamine Yamal, 0-2 (min. 24): Ferran Torres y 1-2 (min. 31): Ademola Lookman

Árbitro: Clément Turpin. Expulsó a Eric García (min. 78) y amonestó a Gavi.

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de la Champions League disputado en el Riyadh Metropolitano