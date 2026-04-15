Alemany se queja por la desventaja del Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad: "Por circunstancias extrañas no la tenemos"

El director de fútbol del Atlético de Madrid lamentó que su equipo tenga la mitad de tiempo para preparar la final de Copa del Rey que su rival, la Real Sociedad, aunque asegura que irán a por todas

Mateu Alemany, director de fútbol del Atlético de Madrid, mostró su felicidad por la clasificación a semifinales de la Champions League pero ya ha puesto el foco en el siguiente partido, que no es ni más ni menos que la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

Los de Diego Pablo Simeone apenas tendrán tres días para preparar el duelo de La Cartuja mientras que su rival, la Real Sociedad, jugó su partido de LaLiga el domingo a las 14:00 y desde esa misma tarde está enfocado en la final copera, algo que evidentemente no quiso dejarse en el tintero el dirigente rojiblanco.

"Pues sí, dos finales en una semana. Me gustaría tener una semana para prepararla. Por circunstancias extrañas no la tenemos, sólo cuatro días, hay que descansar bien. Vamos a prepararla como se merece, con el respeto que merece la Real Sociedad, que tiene un equipazo y que es una final. No hay favoritos de ningún tipo. Máxima concentración, festejar esta noche y, desde mañana, empezar a pensar en la final", decía el balear tras el partido de anoche ante el Barcelona ante los micrófonos de Movistar+.

Pese a todo, Mateu Alemany confía ciegamente en que el Atlético de Madrid, pese al cansancio acumulado tras el cruce de Champions League, dé la cara en la final de Copa del Rey este sábado. "No tengo duda de que el míster, staff, todos vamos a prepararla como merece. Con el respeto máximo a la Real que tiene un equipazo y que es una final. En las finales no hay ningún favorito de ningún tipo y por tanto máxima concentración... y tratar de celebrar esta noche, y a partir de mañana por la mañana, pensar en Sevilla y pensar en la Real Sociedad".

El gol de Lookman dio tranquilidad

"No me gustaría destacar a ningún jugador, estuvieron todos 'chapó', cada uno en su situación y sus circunstancias. El público, todos los atléticos que empujaron desde casa, que lo necesitábamos. Del míster, del cuerpo técnico, es mérito de todos. Sé cómo han preparado el partido, cómo ha estado metido. Se preparó como una final. Se nos puso difícil, ante un equipo espectacular, que dio un nivel tremendo. Fue un espectáculo la eliminatoria. Creo que fuimos un poco mejores".

El partido de Lenglet

"Clément ha sufrido, por esa acción inicial. Pero voy a destacar una acción que es clave, en la jugada del gol anulado a Ferrán, hace una acción defensiva que extraordinaria al chut de Gavi. Que la pongan también. Cierto que tiene un error, pero también tiene una acción defensiva. Eso es gol sí o sí, acción espectacular defensiva de Clément. Es lo que quería destacar de él".

La eliminación del Barcelona

"Desearles la mejor de las suertes para LaLiga, que la tienen muy encaminada. Tengo buenas relaciones, a todos los niveles. A los jugadores les conozco a casi todos. Les tengo mucha estima. Allí pasé unos años maravillosos, afición increíble. Desearles lo mejor para el futuro".